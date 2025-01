Páros lábbal rúgta be az ajtót az új amerikai elnök. Már az első napon világossá tette sok egyéb mellett, hogy célja az amerikai olaj és gáz globális hegemóniája – írja a Mol elnök-vezérigazgatója a Mandineren. Hernádi Zsolt szerint ez az amerikai olajipar felpörgetése, a klímapolitika újragondolása és a megújuló energiaforrások visszaszorítása mellett azt is jelenti, hogy jönni fog az amerikai cucc – nem is kevés.

Egy régóta zajló folyamat felgyorsítására kell felkészülnünk a „vissza, kettes, padlógáz” jegyében.

Évek óta emelkedik az amerikai olaj és főleg a cseppfolyósított gáz részaránya a világ energiamixében – mutat rá Hernádi Zsolt írásában. A háború kitörése óta Európa az Egyesült Államok legnagyobb LNG-vásárlója lett,

a járvány előtt a kontinensre érkező cseppfolyós földgáz 21 százaléka származott az USA-ból,

a múlt évben már a 48 százaléka.

Láthatóan kiszorul az eddig piacvezető energiahordozó, az orosz gáz.

Az Északi Áramlat vezeték felrobbantásával az orosz vezetékes gáz már teret vesztett, a következő cél a keletről behozott LNG visszaszorítása lehet. A még Donald Trump elnöksége előtt meghozott új szankciók is ebbe az irányba mutatnak – tette hozzá.

Kérdés, hogy nekünk hogyan lesz ebben jó.

Hernádi Zsolt írásában kifejti, hogy az Európai Bizottság új terve szerint teljesen le kell válni az orosz energiahordozókról, de emlékeztet arra is, hogy konkrétan háromszor annyit kell fizetniük az európai cégeknek, mint az Egyesült Államokból érkezőknek. A melldöngető Moszkva-ellenes retorika dacára Franciaország, Spanyolország, Olaszország úgy veszi az orosz LNG-t, mintha kötelező lenne, mert még mindig az a legolcsóbb – fogalmaz az elnök.

Most kell észnél lenni, mert könnyen kiönthetjük a gyereket a fürdővízzel együtt.

Hernádi Zsolt szerint nem megoldás, ha elvágjuk a kőolajszállító Barátság vezetéket és az sem, ha kiiktatjuk a gázszállító Testvériséget. És nem megoldás a teljes leválás, mert nehezen visszafordítható folyamatokat indít el, és áremelkedéshez vezet. Jó példa erre, hogy a 320 milliárd köbméternyi EU-s gázfogyasztás töredékét, mintegy 15 milliárd köbmétert szállító ukrán tranzit kiesésének hírére egyből 25 százalékot ugrottak az egyébként is magas európai árak.

A Jørgensen-terv helyett szuverenitási tervre van szükség, hogy növekedjen a cselekvési szabadságunk.

Egy cső jó, két cső még jobb. Egy beszállító jó, kettő még szuperebb. Ha alacsony árakat akarunk, akkor az Európai Uniónak olyan beszállítókra van szüksége, amelyek nemcsak geopolitikai vihar idején versenyképesek – tette hozzá Hernádi Zsolt.

Piaci alapon dőljön el, hogy amerikai LNG vagy orosz vezetékes gáz jöjjön – hívta fel a figyelmet a Mol-vezér, aki szerint csak akkor járunk jól, ha verseny dönti el, hosszú távon kik a konfliktus nyertesei és vesztesei. Akkor jön majd el a függetlenség napja – tette hozzá.