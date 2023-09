A magyar kormány szeretné elsőként felszerelni fegyveres erőit a Rheinmetall új Panther harckocsijával. A Handelsblatt hírlap a tárgyalásokat ismerő források szerint a kormány és a hadiipari vállalat elvi megállapodást kötött arról, hogy a KF51 Panther harckocsit Magyarországon fejlesztik ki, majd ott is gyártják le.

A Rheinmetall vezetője, Armin Papperger tavaly egy párizsi fegyverkiállításon mutatta be a Panthert, mint a Leopard 2 utódját. A bemutató szenzáció volt az iparág számára, és úgy tűnt, hogy a jármű a legjobbkor érkezett. Ha a harckocsikat a hidegháború végét követően elavultnak tekintették, valódi értéküket viszont az ukrajnai háborúban bebizonyították. Az orosz támadás visszaverése érdekében a nyugati országok nagy mennyiségben szállítottak harckocsikat Ukrajnának.

Papperger szerint a Panther jobb, mint egy utólagosan átalakított Leopard 2 harckocsi. Eddig azonban még nem volt vevője; még a német fegyveres erők is visszafogják magukat, mivel egyelőre ragaszkodnak a szabványos Leopard 2 fegyverrendszerhez. Emellett jelenleg egy francia-német együttműködés keretében folyik a fejlesztés egy következő generációs fő harckocsin, amely más egységekkel harcolna.

A Pantherrel kapcsolatos gyártási tevékenységet Magyarországgal együttműködve kezdik meg. A jelenlegi információk szerint Orbán Viktor kormánya mintegy 300 millió eurót (118 milliárd forint) fizet a Rheinmetallnak a projektért.

A tervek szerint az úgynevezett Main Ground Combat System (MGCS) harckocsit csak a következő évtized közepén vezetik be. A Panther – hangsúlyozta Papperger – már most is rendelkezésre áll. A jármű azonban még nincs teljesen kifejlesztve. A fő harckocsinak például új alvázra van szüksége, mivel eddig a versenytárs Krauss-Maffei Wegmann (KMW) alvázán alapult.

Magyarország különleges szerepkörben

Magyarország az elmúlt években a Rheinmetall egyik legfontosabb megrendelőjévé vált. A düsseldorfi székhelyű vállalat augusztus közepén nyitotta meg a Lynx gyalogsági harcjármű gyártóüzemét Zalaegerszegen. Iparági források szerint a jövőben a Panther is ott készülhet. Az üzem megnyitóján már ki is állítottak egy ilyen típusú harckocsit.

A Panther esetében a Rheinmetall egy olyan partnerre támaszkodik, aki időnként jelentős politikai zűrzavart okoz. A hét elején például Orbán Viktor ellenezte Svédország gyors felvételét a NATO-ba. Semmi sem fenyegeti Svédország biztonságát – mondta hétfőn a magyar parlamentben a kormányfő. Ezt a svédországi iskolákban bemutatott 2019-es videó váltotta ki, amely egyebek mellett Magyarország demokratikus hanyatlásáról szólt.

Az Orbán-kormány nyomást gyakorol a szövetségre akkor is, amikor uniós szintű döntésekről van szó, ahol az egyhangúság elve érvényesül. Magyarország például rendszeresen azzal fenyegetőzik, hogy megvétózza az Oroszország elleni uniós szankciók kiterjesztését. Orbán ily módon próbál engedményeket kizsarolni az EU-tól, de láthatóan sikertelenül – írja a német lap.

Az Oroszországhoz való látszólagos közelség ellenére Magyarország látványosan fegyverkezik.

A magyar hadsereg állományában még mindig több mint 200 régi T-72-es harckocsi van, de folyamatosan selejtezi őket. A szovjet korszakból származó harckocsikat Leopard harckocsikra cserélik. Ezek közül a hadsereg jelenleg tizenkettő a régebbi 2A4-es változatból rendelkezik. Augusztus végén az összesen 44 darab Leopard 2 harckocsi közül az elsőt a modernebb A7-es változatban szállították Magyarországra.

Panther: jóval nagyobb hatótávolság és átütőerő

A jelenlegi tervek szerint a Panther egy erősebb fegyverrendszerrel látná el az országot. A fő harckocsi alapja a Leopard 2, amelyet a KMW gyárt, de ebben a Rheinmetallnak is van részesedése. A prototípus, amelyet a Rheinmetall 2022 júniusában mutatott be a párizsi Eurosatory fegyverkiállításon, a Leopard 2 törzsét, motorját és erőátviteli rendszerét használja, de 59 tonnájával mintegy négy tonnával könnyebb, mint az elődje.

A fegyverzet, az elektronika és a hálózatépítés tekintetében azonban a Panther és a Leopard jelentősen különbözik egymástól. A Rheinmetall a löveg esetében 120 milliméter helyett 130 milliméteres kalibert választott. A vállalat 50 százalékkal nagyobb hatótávolságot és nagyobb átütőerőt ígér.