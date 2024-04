Rájött a legnagyobb ukrán háborús üzlet titkára egy cseh vállalkozó

Európa a rendszerváltáskor tele volt a hidegháborúban felhalmozott, de már akkor is avulóban lévő harckocsikkal, főleg a keleti oldalon. A szovjet tankok felújítása azonban most nagyon megéri, mert a mostani háborúban a másik oldal is ilyeneket használ.