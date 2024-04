Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A 2019-ben az Év menedzserévé választott Kapitány István a honi energiaszektorért tett érdemei elismeréseképp tavaly augusztus 20-án megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Kapitány 37 évnyi karrier után távozik, mint a Shell globális alelnöke, akit a legmagasabbra jutott magyar multimenedzserként tartanak számon – írja az Index.

Kapitány a LinkedIn-profilján közé tett levélben jelentette be, hogy július 1-ig tölt be vezető tisztséget az olajóriásnál. A magyar menedzser 1987-ben, Budapesten csatlakozott a Shellhez, majd az Egyesült Királyságban, Dél-Afrikában, Közép- és Kelet-Európában, Németországban valamint az Egyesült Államokban is dolgozott a cégnél.

2014 óta globális alelnökként vezeti a 85 országban jelenlévő, 45 ezer kiskereskedelmi üzlettel rendelkező és több mint 500 ezer embert foglalkoztató vállalatot.

Kitüntetés a magyar energiaipar és környezet védelméért

2023 augusztus 20-án a Shell alelnöke megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. A díjátadón Szijjártó Péter kiemelte, hogy Kapitány István a világ egyik legjelentősebb vállalatának vezetőjeként sokat tett a magyar energiaszektor és autóipar érdekében. Bár a Shell-t sok kritika érte a klímavédelmi döntések betartásának a kérdésében, a külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a vállalat vezetőjeként Kapitány sokat tett a magyar környezetvédelem ügyéért.