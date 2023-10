Nem elég, hogy naponta számos veszély leselkedik rájuk, és a városi autós forgalomban gyakorta kapják a szidalmazásokat, most már az életkörülményeik is elnehezültek az ételek házhoz szállítását végző biciklis, motoros futároknak Ausztria fővárosában, akik a héten a piacvezető Foodora cég kizsákmányoló feltételei miatt emelték fel a szavukat.

„Add meg nekünk azt a munkát, amit ígértél" – ez a felirat szerepelt a hazánkban is működő, ételkiszállítást kínáló szolgáltató bécsi központja előtt felvonult, több száz futár jellegzetes rózsaszín hátizsákjain és transzparensein, amikor a jobb munkakörülményekért és a magasabb fizetésekért tüntettek.

Az éttermekbe applikáción érkező megrendelések házhoz szállítását végző futárok azért fogtak össze, mert nem tudnak megélni a Foodora által biztosított körülményekből, holott a munkájuk nélkülözhetetlen a szolgáltatás teljesítéséhez – tudósított az Oe24.hu osztrák hírportál.

Van, aki jól keres, de a többség nem

A cégnél vegyes foglalkoztatás van: az ételek egy részét olyan futárok kézbesítik, akiket hagyományos munkaviszonyban alkalmaznak, míg a rendelések jóval nagyobb részével alvállalkozóként szerződött, szabadúszó futárok csengetnek be.

A Foodoránál a mintegy háromezer kézbesítőből Bécsben csak körülbelül 150 olyan futár dolgozik, akik bejelentett állásukban havi bruttó 1730 eurós (körülbelül 640 ezer forintos) fizetésért és a vasárnapi kiszállításért óránként járó, 5 eurós pótlékért végzik a munkát. Az alkalmazottak emellett a saját jármű használatáért kilométerenként 24 cent támogatást kapnak, ami a havonta átlagosan megtett ezer kilométer viszonylatában további összegeket ad hozzá a havi fizetésükhöz.

Ezzel szemben a többi, szerződött futár szabadúszóként, jóval kevesebb pénzért kapja a megbízásokat, akik így kizsákmányolva érzik magukat, mert rájuk nem vonatkoznak a kilométer- és műszakpótlékra, illetve a szabadságolásra, a társadalombiztosításra és a táppénzre vonatkozó munkavállalói jogosítványok, pedig ugyanúgy be kell tartaniuk az egységes futárszolgálati szabályokat.

Kereshetnének többet, ha akarnának

A Foodora márkanév jelen van Ausztrián kívül Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában, Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban.

A bécsi sztrájkra válaszul a vállalat közleményében azt hangsúlyozta, hogy miközben a saját alkalmazottak az utóbbi időben átlagosan 20 százalékkal többet dolgoztak, és az év eleje óta 10 százalékos fizetésemelést kaptak, a független futárok maguk választották a cégnél elérhető, szabadúszó modellt, pedig aki megbízható, bármikor áttérhet a hagyományos munkaviszonyra. Ezzel együtt a szabadúszóknak is jár az egészség-, baleset-, nyugdíj- és munkanélküli-biztosítás, illetve az is előnyük, hogy maguk oszthatják be a munkaidőt. De mindig vannak olyan plusz idősávok a napi kiszállításban, amit le tudnak foglalni, hogy pénzt keressenek – hangsúlyozta a szolgáltató.

Kihasználják a piaci aránytalanságokat?

Ausztriában az ételkiszállítási piac hasonlít a magyar felálláshoz: az alpesi országban a Foodora és a Lieferando a két legnagyobb futárcég, amelyek számos városban tevékenykednek, míg Bécsben van egy harmadik szolgáltató is, a Budapesten ugyancsak jelen lévő, kék színeiről ismert Wolt.

A feszültségek forrását jól mutatja, hogy a Foodorának a háromezerből mindössze százötven, a Lieferandónak viszont ezer olyan dolgozója van, akiket hagyományos munkaviszonyban, minimum 1730 eurós fizetésért alkalmaznak, míg a Woltnál kizárólag szabadúszók és önálló vállalkozók dolgoznak.

Jellegzetes tiltakozások



Nem a legjobb a híre Európában a finn tulajdonú Wolt nemzetközi futárszolgálatnak sem, amely az elmúlt kilenc évben 27 országra terjeszkedett ki. Ausztriában 2023 tavasz óta képviselteti magát a Wolt márkanév Nem a legjobb a híre Európában a finn tulajdonú Wolt nemzetközi futárszolgálatnak sem, amely az elmúlt kilenc évben 27 országra terjeszkedett ki. Ausztriában 2023 tavasz óta képviselteti magát a Wolt márkanév – írja a Der Standard cikke , amely felidézi, hogy februárban Prágában tiltakoztak a cég szabadúszó futárjai a meredeken csökkentett bérek ellen, míg 2022 végén Dániában vonultak utcára, hogy a jobb munkakörülményekért küzdjenek. Az idén visszatért Foodora márkanév pedig 2019-ig egyszer már jelen volt Bécsben, akkor a tulajdonos Delivery Hero multicég Ausztriában Mjam-ra módosította a kiszállító alkalmazás nevét. A járvány alatt az éttermek bezárásából hatalmas bevételeket termelő Mjam viszont többször került az osztrák versenyhatóság látókörébe a piaci erővel való esetleges visszaélések miatt, és náluk is rendszeresen fellángolt a feszültség az élhetetlen munkakörülmények és a rossz bérmodellek miatt.

Az osztrák munkavállalók általános elégedetlenségét az is fűti mostanra, hogy 2020 óta ugyan kollektív szerződés van érvényben a kerékpáros futárokra és az ételszállítókra az ország területén, de ez máig nem hozott számukra biztonságot, mivel jelenleg is csak összesen körülbelül kétezren, vagyis a területen foglalkoztatottak kevesebb mint fele végzi a munkáját a vonatkozó törvény hatálya alatt.

Ezek az aránytalanságok pedig egyenlőtlen versenyfeltételeket, és végsősoron a futárok kihasználását eredményezik az ételkiszállítási piacon uralkodó cégeknél, amely az iparági megfigyelők szerint – szakszervezeti hátszéllel – a teljes futárállományt egységes fellépésre buzdíthatja a jövőben.