A mostani razziák a tavaly júliusban tartottakkal összefüggésben történtek. Az EU versenyfelügyeleti hatósága közleményében azt írta, a vizsgálat hatóköre, amely eredetileg az állítólagos piacfelosztásra vonatkozott, most további magatartásokra is kiterjedt, „állítólagos, a zaklatást tiltó megállapodások és üzleti szempontból érzékeny információk cseréje formájában” – számolt be róla a Reuters.

A tavalyi razziákat eddig a német Delivery Hero és annak spanyol vállalata, a Glovo erősítette meg.

Az uniós trösztellenes szabályok megsértésével a globális forgalmuk akár 10 százalékát elérő bírságot kockáztatnak az érintett vállalatok.