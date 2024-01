ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A kormányhivatal azonban néhány hét után jutott arra, hogy a Natura-2000-es védelem alá eső tópart 77 hektárján százszemélyes szálloda, óriásparkoló, óriáskikötő és 26 házas apartman épüljön – írta meg a Népszava. Most Fertő Tó Barátai Egyesület az eddigi tiltakozások egyik fő ereje támadta meg a bíróságon az újabb – immáron harmadik – környezetvédelmi engedélyt. Az egyesület elnöke a lapnak elmondta: ezúttal is a Győri Törvényszék fogja tárgyalni az ügyet, de egyelőre nem tűztek ki tárgyalást.

Major Gyula aggasztónak nevezte, hogy követhetetlen, mi is tulajdonképpen a kormány szándéka, mivel egymásnak ellentmondanak a kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély és a Fertő tó partjára időközben újra kiírt közbeszerzés adatai.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium tavaly novemberben írt ki új közbeszerzést a Fertő tavi beruházásra, amelynek mellékletéből az olvasható ki, hogy visszább vettek az eredeti elképzelésekből, így az eddigi 77 hektárral szemben csak 47 hektáros lenne a vízitelep, jóval kevesebb épülettel, és kikerült például a tóparti, 100 személyes szálloda ötlete - legalábbis az első ütemben -, helyette később, távlati lehetőségként számolna az építtető szállodával.

A beruházás terveit korábban maga Orbán Viktor ismertette még 2015-ben Sopronban.

A hatalmas beruházás a mocsaras-iszapos tó egyetlen magyar partjára koncentrálna. Az akkor még 7 milliárdosra becsült beruházás néhány év alatt nőtte ki magát:

egy ezer fős óriásparkolót,

százfős szállodát,

luxusapartmanokat,

uszodát tartalmazó,

bőven 45 milliárd forint feletti állami beruházássá vált.

A pénzhiány azonban mindnet felülírt, 2022 nyarán leállították az építkezést, a beruházásra létrehozott állami céget pedig felszámolták. Közben Mészáros Lőrinc építőipari cége 9,3 milliárdból letarolta az egykori fertőrákosi öböl partvilágát, elpusztította a part ikonikus cölöpházait, a tópartot kerítéssel vették körbe, így fürödni vágyók helyiek Ausztriába mentek, ha úszni akartak a tóban.

A projekt most átkerült a Lázár János minisztériumához.