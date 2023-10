Újabb kísérletet tesznek a Fertő-tó magyar oldalán tervezett, korábban nagy port kavart szabadidő- és ökocentrum fejlesztésére: az Építési és Közlekedési Minisztérium október végén hirdette meg a fertőrákosi projektre vonatkozó tenderkiírást, amely több tekintetben immár alkalmazkodik a természetkárosítás veszélye miatt sokáig ellenálló civilek és szervezetek igényeihez.

Megtorpedózták a beruházást

Emlékezetes: a 2020-ban a cölöpházak bontásával, a magyarországi strandszakasz lezárásával kezdődött fertőrákosi projekt a környezetvédelmi szervezetek, például a Greenpeace, illetve osztrák és magyar civilek hatalmas ellenállásába és éles helyi vitákba ütközött, ezért a beruházás gazdája, az állami Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2022-ben felfüggesztette a kivitelezést – sajtóhírek szerint addig 9 milliárd forintot költöttek a kotrási és mélyépítési munkálatokra.

Az eredeti, túlméretezett elképzelések szerint többek között kikötőt, szállodakomplexumot, apartmanházakat, focipályát, sportcsarnokot és parkolóházat terveztek építeni a Sopronhoz tartozó vízitelepen, ám végül az építkezésért felelős zrt. még abban az évben megszűnt, jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium lett, amely a beruházást forráshiány miatt tavaly nyáron leállította.

A turisztikai fejlesztés környezetvédelmi működési engedélyét 2022 decemberében ugyan még megadták, de az építkezés leállításának oka egy olyan törvénymódosítás is volt, amely előírta, hogy az ukrajnai háborúra, az inflációra és a nehéz költségvetési helyzetre hivatkozva minden nagyobb projektet újra kell értékelni – idézi a felső-ausztriai hírportál, a MeinBezirk.at.

Megmozgatta az UNECO-t is Idén szeptember végén még arról szóltak a hírek , hogy a Greenpeace pert nyert a Fertő tavi beruházásra kiadott környezetvédelmi működési engedély ügyében, amelyet visszavont a Győri Törvényszék arra hivatkozva, hogy a határozat kiadásakor az illetékes Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal csak látszateljárást folytatott le, és nem kérte ki a például a vízügyi szakhatóság véleményét sem. A vitatott beruházással szembeni legnagyobb kifogás az volt, hogy Natura 2000 besorolású területen, a Fertő tó nádasának nyíltvízi szegélyében, a Fertő Hanság Nemzeti Park és Fertő-táj UNESCO Világörökségi terület magterületén, az élővilágot veszélyeztetve valósulna meg, a 2019-es híradások szerint legalább 23 milliárd forint közpénzből – idézi az Építészfórum. A Fertő tó körül októberben vizsgálódott az UNESCO is: a Világörökségi Bizottság tanácsadó küldöttsége a civil Fertő tó Barátai Egyesület és a Greenpeace képviselőivel, valamint magyar kormánytagokkal találkozott a határhoz közeli Winden am Seeben, ezt követően jelent meg a friss pályázati kiírás.

Két és fél év alatt készülhet el

A nagyszabású építkezésre most újabb kísérletet tesznek, a minisztérium által kiírt pályázat két és fél év alatt valósulhat meg. Az eredeti tervekhez képest viszont módosultak az elképzelések, egyelőre ugyanis például nem épül szállodakomplexum a területen.

A tenderkiírás szerint az öko- és szabadidőpark fejlesztése két részben történik: az első részben csónakot és kikötőt, strandot, vitorlás klubot, valamint utcákat és parkolóhelyeket kívánnak kialakítani, a második szakaszban a látogató- és ökocentrum építése valósulhat meg. Az építési beruházás összesen 274 740 négyzetméternyi területet érint, ugyanakkor az egyes épületek méretét a korábbi tervekhez képest jelentősen csökkenteni kell a környezeti hatások minimalizálása érdekében.

A kiírás szerint csak olyan vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek legalább egy természetvédelmi szakértővel és a projekt megvalósításához szükséges anyagi háttérrel rendelkeznek. A strand területét fákkal is beültetik, a parton korszerű gyermekmedence, játszótér és sportpályák is lesznek, a tómederben pedig kotrással külön úszómedencét is kialakítanak. Ezen kívül a kültéri rendezvények lebonyolítására burkolt területet hoznak létre a tóparton, ahol lesz majd egy főépület is öltözőkkel, szekrényekkel, kabinokkal, zuhanyzókkal és WC-kkel. Tervezik egy büféétterem kialakítását is – idézi az osztrák portál a kiírás részleteit.