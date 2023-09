A Quattroceutical 1021 embert kérdezett meg online felmérésében, amiből kiderül, hogy a magyarok egy része a kelleténél jóval több aszkorbinsavat juttat a szervezetébe, mint amire szüksége lenne. Bár a C-vitamint klasszikus értelemben nem lehet túladagolni, a szervezetünk ebben az esetben sem hálás, ha túlzásokba esünk.

Molnár Nikoletta, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi tudományos munkatársa szerint az emberi szervezetnek mindössze napi 80 mg C-vitamin bevitelére van szüksége. Hozzátette, mivel vízben oldódó vitaminról van szó, ezért a felesleges aszkorbinsav 4-6 óra alatt kiürül a szervezetből. A belekben szívódik fel, azonban minél többet veszünk be egyszerre, annál inkább üríti azt a szervezet. A szakértő leszögezte, hogy a C-vitamin felszívódása 200 mg-ig közel 100 százalékos, míg 1000 mg-nél már csak 50-60.

Hozzátette, a napi bevitelben a zöldség-gyümölcs fogyasztás, valamint más készítményekhez hozzáadott extra C-vitamin mennyiség is benne van.

„Ha ehhez szedünk még pluszban 1000 mg C-vitamint, az már nagyon sok lehet a vesénk számára” – hangsúlyozta Molnár Nikolett.

Hozzátette, nem csak a rendszeresség, hanem az is lényeges, hogy milyen formában juttatjuk be a vitamint a szervezetünkbe. A cseppekkel csak a hatóanyagok visszük be, nincsen szükség egyéb mesterséges anyagra, azokkal csak feleslegesen terheljük a szervezetünket.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy eltérő időpontban hasznosulnak eredményesen a vízben és a zsírban oldódó vitaminok is. A koffein több hatóanyagot is gátol a felszívódásban, többek között a C-vitaminét is, ezért javasolt másfél-két óra szünetet hagyni a kávéfogyasztás és a C-vitamin bevitele között. Nem ajánlott továbbá a vízben oldódó vitaminok esti fogyasztása sem, mivel vízhajtó és élénkítő hatása van.

A szakértő megjegyzi, hogy a D-vitamint délben javasolt bevenni, mivel zsírban oldódik, és ebédünkben már lehet olyasmi, ami a felszívódását segíti.

Lehet, hogy ezeket is rosszul szedte

A vasat akár már reggel, éhgyomorra is bevehetjük, sőt, úgy a leghatékonyabb. A magnéziumot ugyanakkor bármikor bevihetjük a szervezetünkbe, ugyanakkor javasolt tiszta vízzel bevenni azt. Molnár Nikolett kiemelte: semmiképp ne egyszerre vegyük be a vasat és a magnéziumot, mert az egyik nem fog felszívódni.