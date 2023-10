Bár az E-számok figyelése kimondottan jól segíti a vásárlói tudatosságot vagy az egészséges életmódra való törekvést, megvannak a korlátai – írja a G7. De az E-számokat nem egészen arra találták ki, amire sokan használják. Ezek nem feltétlenül mondanak bármit is egészségügyi értelemben az anyagokról, eredetileg inkább arra szolgálnak, hogy egyszerűbb legyen a kommunikálni bizonyos alapanyagokról.

Az alapkérdés nem az, hogy hány E-szám vagy hány szintetikus összetevő van egy élelmiszerben, hanem az, hogy ha valaki otthon készítené el, akkor ezek ebben a formában belekerülnének-e, mert szinte lehetetlen otthon ugyanolyan formában végeredményt elérni, mert az eredeti tele van ipari alapanyaggal.

Van azonban két másik rendszer, a Nutri-Score, amely most már Magyarországon is fel-fel bukkan egy-egy terméken és a NOVA besorolás nincs rajta az élelmiszereken, és belátható időn belül erre nem is számíthatunk.

A Nutri-score egy francia gyökerű, tápérték-minőséget jelző rendszer.

Kelet-Európában még nem terjedt el széles körben, de a Nyugat-Európában is forgalmazott, nálunk import termékeken egyre gyakrabban látható. A rendszer egyelőre önkéntes alapon működik, de az élelmiszeripar pár nagy, meghatározó szereplője is használja. Magyarországon Nestlé, a Danone és a Pepsi termékein találkozni vele, az élelmiszerláncok közül pedig az Aldi, a Lidl és az Auchan vezette be a saját márkás termékein.

A Nutri-score azt mutatja meg, hogy ha megfelelő súlyozással mérlegre tennénk a termékben lévő általánosságban inkább kedvező hatásúnak tartott (zöldség-gyümölcs, rosttartalom, fehérjék), illetve az általánosságban inkább kedvezőtlen hatásúnak tartott (telített zsír, cukor, só) összetevőket, akkor merre és milyen mértékben billen a mérleg nyelve.

A Nutri-score egy szakmailag megalapozott pontrendszer szerint kihoz egy súlyozott végeredményt, amelyhez egy színt és betűt társítanak. Az A besorolású termékben is lehet kedvezőtlennek tartott összetevő, de az E kategóriásban is lehet kedvezőnek tartott elem. Nagy előnye ennek a rendszernek a könnyű és gyors értelmezhetőség, illetve az egyre szélesebb körű használat, de az igazán tudatos vásárló ezzel sem tudja megspórolni, hogy az összetevők listáját saját maga is értelmezze.