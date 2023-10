Miután kifejlesztett ki elektromos autóbuszok akkumulátorainak töltésére alkalmas különféle egyenáramú töltőberendezéseket – egy Opp-Charge rendszerű oszlopos villámtöltőt és egy moduláris felépítésű CCS2 szabvány szerinti kábelcsatlakozós gyorstöltőt – a 70 éves múltra visszatekintő bajai Ganz-gyár (GTKB Kft.), most belevágott a járműfejlesztésbe is, azzal az ambiciózus céllal, hogy újra megjelenjen az utakon a nagy hagyományú Ganz nevét viselő jármű – ezúttal tisztán elektromos hajtású autóbusz.

A fejlesztés eredménye egy 8 méteres elektromos midibusz, amely egy cseh járműgyártó partner kocsiszekrényére alapul – írta meg a Bácskai Harsona. A busz teljes elektromos hajtásrendszerét ganzos mérnökök alkották és tervezték meg, rekordidő alatt.

Ennek részei:

a modern, folyadékhűtésű komponensekből álló hajtás és segédüzemi rendszerek,

az akkumulátortelep többféle töltési lehetőségével.

A kivitelezés, szerelés, üzembe helyezés pedig teljes egészében a bajai Ganz- gyárban valósult meg.

A kidolgozott műszaki megoldások alkalmasak arra is, hogy a buszgyártó partner EBN típusú járműcsaládjának többféle midi és szóló változatait is felszereljék velük, de arra is, hogy a használt, de jó állapotú, dízelüzemű buszok kerülnek átalakításra elektromos üzeművé.

A társaság a közlekedés és az energiatermelés szinergiájának kiaknázására fókuszál egy olyan optimalizált vezérlés kidolgozásával, amely elősegíti az elektromos hálózat rugalmasságát.