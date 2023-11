Az éjszakai vonatozás már reneszánsza előtt is kellemes, emlékezetes és olykor gazdaságos módja volta nagy távolságok megtételének. A viteldíjak jó ár-érték arányúak lehetnek, ha hozzáadjuk egy éjszakai szállás költségét miközben több száz kilométert utazunk, de az árak gyorsan emelkednek a forgalmas útvonalakon, ami gyakran elérhetetlenné teszi őket a legtöbb utazó számára.

Bárhol is közlekednek, az éjszakai vonatok, üzemeltetésük bonyolult, munkaigényes és költséges – ez az egyik fő oka annak, hogy korábban hanyatlásba mentek – írja a CNN. A késéseket gyakran órákban mérik, nem pedig percekben, miközben a szállás minősége sem egyforma, van modern és kényelmes, de egyszerű és elavult is.

A Skandináviából gyorsan terjedő flygskam (repülési szégyen) jelenség arra ösztönzi a klímatudatos utazókat, hogy keressenek alternatívákat a rövid távú légi közlekedés helyett.

Ahol jó a vasúti összeköttetés, ott a Covid-19 világjárvány után újra fellendült a nagyvárosok közötti távolsági utazás, és hosszabb utakra az éjszakai vonatok lenyűgöző alternatívát jelenthetnek a kora reggeli járatok kellemetlen élményei helyett.

Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) „Nightjet” hálózata az elmúlt néhány évben helyreállt és kibővült. Decemberben újabb lendületet kapnak, amikor új luxusvonatok indulnak Bécs és Hamburg között. A 33 új vonat kényelmes alvókabinokkal van felszerelve az egyedül és társsal utazók számára is. Az ÖBB minden egy- vagy kétágyas kabinjában zuhanyzó és WC is van, de a minikabinokban olcsó áron lehet ágyat foglalni, ahol az utazóknak többé nem kell idegenekkel osztozniuk.

A svájci szövetségi vasúttársasággal a német Deutsche Bahnnal együttműködve az ÖBB felfrissítette a bécsi és zürichi fő csomópontokat összekötő éjszakai útvonalakat Németország, Ausztria, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Csehország és újabban Párizs, Brüsszel és Amszterdam városaival.

Az Olasz Állami Vasutak (Trenitalia) nemrég vállalta, hogy 70 új kocsit vásárol éjszakai vonatokhoz, kiváló minőségű kabinokkal, saját WC-vel és zuhanyzóval, néhányban dupla ággyal. Az első járműveket a Milánó és Szicília közötti távolsági útvonalon vetik be. A 770 millió dolláros szerződés végül akár 370 új éjszakai kocsit jelenthet.

A francia Midnight Trains is igyekszik betörni, és azt ígéri, hogy 2025-től luxusszállást kínál majd Párizs és Barcelona közötti járaton.

A svéd Snälltåget immár Stockholmot köti össze Dániával és Németországgal, míg a cseh Regiojet utazási szolgáltató csak maroknyi éjszakai útvonalat üzemeltet, beleértve a szezonális nemzetközi vonatokat Prágából Horvátország Adriai-tenger partjára.

Az Egyesült Államokban az Amtrak nemzeti személyszállítási szolgáltató megkezdte a több mint 800 veterán vagon cseréjét 14 éjszakai útvonalon.

Számos induló magánvállalkozás is kapott inspirációt az európai piacra lépésre.

Új útvonalakat, olcsóbb viteldíjakat vagy luxusszállásokat ígérnek.

Egy ambiciózus új szereplő a European Sleeper, 2023 májusában nyitotta meg Brüsszel-Amszterdam-Berlin útvonalát, hasznos összeköttetéseket biztosítva az Eurostar-ral a Londonba utazók számára.

A European Sleeper bizonyítja, hogy a nagy távolságú, határokon átnyúló személyvasutak iránti kereslet, beleértve az éjszakai vonatokat is, gyorsan növekszik, és hogy az ilyen szolgáltatások kereskedelmileg életképesek.

Az Egyesült Királyság/EU határellenőrzési követelményei óriási akadályt jelentenek az Egyesült Királyság felé közlekedő nemzetközi éjszakai vonatok számára.

Kormányzati támogatás nélkül nagyon nehéz megszerezni a szükséges finanszírozást a speciális új éjszakai vonatok beszerzéséhez és jóváhagyásához. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy az EU és a gördülőállomány lízingcégei támogatják egy speciális éjszakai járműflotta beszerzését bármely üzemeltetőnek lízingelve.

A kereslet növekszik, de a finanszírozás és az új tevékenységek elindításának óriási nehézségei visszafogják a növekedést. A valóság még mindig az, hogy az éjszakai vonatok továbbra is drágák a fapados légijáratokhoz és a dinamikus árazású távolsági buszokhoz képest.

Az utazásonként 200-300 utast szállító éjszakai vonatok nem képesek a légi közlekedéstől és a személygépkocsiktól eltántorítani az utazókat. Megfelelő feltételek mellett, gondosan célzott pénzügyi és politikai támogatással azonban az éjszakai vonatok az elkövetkező évtizedekben fontos résszerepet játszhatnak – és fognak is – az 500 és 1000 mérföld közötti távolsági útvonalakon.