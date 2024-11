Az intézkedést három korábbi incidens miatt ítélték szükségesnek, illetve a belbiztonsági minisztérium is figyelmeztetést adott ki a választási infrastruktúrát érintő fenyegetések miatt.

A hét elején a Washington állambeli Vancouverben felgyújtottak egy szavazóurnát, amelyet a korai szavazáshoz használtak, az eset miatt több száz voksot meg kellett semmisíteni. Hasonló incidens történt az Oregon állambeli Portlandben is.

November 5-én, kedden elnökválasztást tartanak az Egyesült Államokban, továbbá újraválasztják a 435 tagú képviselőházat és a 100 tagú szenátus egyharmadát, valamint 11 államban kormányzót is választanak.

A választás napját megelőző napokban lehetőség van korai voksolásra, ennek keretében már több tízmillióan leadták szavazatukat.