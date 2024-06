Rahul Yenurkar, a Liberty Dunaújváros társaságcsoport cégvezetőjeként arról tájékoztatta a társaságcsoporthoz tartozó Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. munkavállalóit, hogy a nehéz acélpiaci körülmények miatt arra kényszerülnek, hogy ideiglenesen átszervezzék a munkarendet. A duol.hu beszámolója szerint a cégvezető hangsúlyozta azt is, konzultációt kezdeményez az üzemi tanáccsal és a szakszervezetekkel.

A bejelentés értelmében a műszakos munkavállalókat szakaszos, egyműszakos (délelőttös) munkarendbe helyezik át és/vagy állásidőre küldik őket. Mindezt a költségek optimalizálásával indokolta a cégvezető, hogy biztosíthassák a munkahelyek megmaradását. Ígéretük szerint folyamatosan figyelik az acélpiac helyzetét és amint lehetséges visszaállítják a munkarendet, a műszakbeosztásokat, illetve újraindítják a nyersvas- és acélgyártást. Rahul Yenurkar azt is megígérte, hogy a vállalat HR szervezete hamarosan felkeresi az érintett munkavállalókat annak érdekében, hogy részletes tájékoztatást adjanak és segítséget nyújtsanak az átmeneti időszakban, amelynek hosszáról még nincs információjuk.

Mi az az állásidő?



Olyan eset is előfordulhat, hogy a beosztás szerinti munkaidejének megfelelő óraszámú munkával nem tudjuk ellátni a munkavállalót. Ez általában több havi munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén fordul elő. Ilyenkor a fennmaradó idő szintén állásidő, ugyanis a munkáltató alapvető kötelezettsége a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá a munkavégzéshez szükséges feltételeket is biztosítanunk kell. berportal.hu meghatározása szerint állásidőnek nevezzük, amikor a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget. Azaz olyan okból nem tud a munkavállalóknak munkát adni, amelyet a megfelelő gondosság tanúsítása mellett elháríthatott volna. Ilyen eset akkor fordulhat elő például, amikor a dolgozó elkezdi a napi munkáját, azonban áramszünet okán nem tudja ellátni feladatait, s ezáltal áll a munkavégzése.Olyan eset is előfordulhat, hogy a beosztás szerinti munkaidejének megfelelő óraszámú munkával nem tudjuk ellátni a munkavállalót. Ez általában több havi munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén fordul elő. Ilyenkor a fennmaradó idő szintén állásidő, ugyanis a munkáltató alapvető kötelezettsége a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá a munkavégzéshez szükséges feltételeket is biztosítanunk kell.

A Liberty Dunaújváros dolgozóknak kiküldött szerdai tájékoztatója kapcsán a Portfolio arról írt, hogy a levélben az európai acélipar jelenlegi nehézségeit taglalják, majd leszögezik:

szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy a Liberty Dunaújváros jövőjének érdekében dolgozunk, és minden döntésünk mögött a munkahelyek megőrzése, illetve a munkatársak támogatása áll.

A két kokszoló kemence leállítása Furnace Kft. dolgozói érinti, amivel kapcsolatban a cégvezetés arról ír, hogy ideiglenesen átszervezik a munkarendjüket, de egyelőre elbocsátástól nem kell tartani a 1200 érintett munkavállalónak, azonban a kézhez kapott fizetésük kevesebb lesz.

Alig egy hónappal ezelőtt, május végén Ajay Aggarwal, a LIBERTY Steel Group európai igazgatója már pesszimista hangnemet ütött meg, amikor az Economx érdeklődésére elárulta,

az acélpiacot globálisan gazdasági bizonytalanság, magas kamatlábak és a gyártási kapacitások csökkenése jellemzi.

Az acélipari cégek kettős kihívással küzdenek, egyfelől még befektetnek a meglévő, de elavuló technológiába, másfelől fizetniük kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gyártásra való átállást.

A vállalati vezető hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Unió acélipari vállalatai továbbra is szenvednek az inflációs nyomástól, ami 2022-23-ban az energiaárakra is hatással volt. Ráadásul csökken a belső kereslet is az unión kívülről érkező behozatal miatt. Egészen döbbenetes, de

2023-ban az európai kereslet 27 százalékát importból elégítették ki.

Ajay Aggarwal felidézte, az EUROFER előrejelzései szerint az európai acélpiac kilátásai 2024-ben sem lesznek kedvezőek, bár enyhe növekedést prognosztizálnak erre az évre, nagyjából 3,2 százalékot, de korábban 5,6 százalékot reméltek a szakértők.

Ez számos nagyolvasztó és kokszoló leállításához vagy bezárásához vezetett – jelenleg az európai acélcégek kapacitásának körülbelül 23 százaléka nem termel – figyelmeztetett.