Kifejtették, hogy az acélgyártás jövője a zöld acél, mivel a gyár jelenlegi állapotában elavult, így az erőforrásokat is erre kell koncentrálni.

A tárca szerint a foglalkoztatáspolitika több eszközrendszere is segítséget nyújthat az átállásban. A generációk közötti tudás-átadás, valamint a pályakezdők beilleszkedésének elősegítése céljából foglalkoztatási program indult.

A Minisztérium azt is megjegyezte, hogy a zöld átállással összefüggő munkaerőpiaci hatásokat is kezeli a kormány. Az intézkedésekkel a tárca szerint a kormány célja az, hogy zökkenőmentesen menjen végbe a Dunaferr zöld átállása, a vállalat pedig továbbra is a magyar ipar kiemelkedő szereplője maradjon.