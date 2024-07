A diplomata véleménye szerint az Egyesült Arab Emírségek és a Magyarország közötti kapcsolat soha nem látott szintre fejlődött, és a véleménycikkében azt is kifejti,

a szorosabb kapcsolatok és a gazdasági virágzás iránti közös törekvésre alapozva nemzeteink számos területen jelentős előrelépést tettek többek között a gazdaság, a beruházások, az infrastruktúra, a kereskedelem, a turizmus és a kultúra területén.

Felidézi azt is, hogy a különböző ágazatokban folytatott szorosabb együttműködésünket a közelmúltban a két ország közötti gazdasági megállapodás aláírása, illetve az Egyesült Arab Emírségek gazdasági miniszterének sikeres látogatása, valamint a Gazdasági Vegyes Bizottság negyedik fordulójának lezárása fémjelezte.

Ezután néhány gazdasági adatra tért ki Saud Hamad Al Shamsi. Így például megtudhattuk,

2023-ban az Egyesült Arab Emírségek nem olajjellegű kereskedelme a világgal 12,6 százalékkal új csúcsra emelkedett, és így 953 milliárd amerikai dollárt (USD) tett ki.

Emellett

az Emírségek 2022 és 2023 folyamán összesen 97,3 milliárd dollárral a legnagyobb befektetővé vált Afrikában. Ez a hatalmas összeg viszont csak egy százalékát képezi a 2,5 billió USD-t kitevő teljes tengerentúli befektetéseknek.

A siker receptje nem titok: olyan értékeken alapul, mint a tolerancia, a szuverenitás és a kulturális örökség tisztelete, valamint a béke és a jólét iránti szilárd elkötelezettség

– fogalmazott a nagykövet.

Majd arra emlékeztet, hogy az Egyesült Arab Emírségek a kulcsfontosságú ágazatokban már eddig is jelentős beruházásokat hajtott végre: többek között az Emirates Airlines, a flydubai, az Al Habtoor Group és a Taghleef, amelyek pozitívan befolyásolták Magyarország gazdasági helyzetét.

Míg e vállalatok hatása valóban jelentős, az Egyesült Arab Emírségekből további befektetők és vállalkozások egyre szívesebben fordulnak Magyarország felé. Például a gazdasági megállapodás által ösztönzött ingatlanfejlesztés akár az Egyesült Arab Emírségekből, akár máshonnan érkező befektetőknek biztosítékot jelent arra, hogy Magyarország az Egyesült Arab Emírségekhez hasonlóan eltökélt a növekedés, a béke és a jólét elérésében

– tette hozzá.

Saud Hamad Ghanem Hamad Al-Shamsi úgy látja, hogy miközben továbbra is az együttműködésünk alapjaira építünk,

az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország készen áll arra, hogy elinduljon a közös jólét és növekedés transzformatív útján. Nemzeteink közös erősségeinek és erőforrásainak hasznosításával megnyitjuk az utat egy derűsebb és jobban összekovácsolt jövő felé, amelyet tartós barátság és együttműködés jellemez.

A cikkben több hivatkozás is az új fővárosi városnegyedre, a Maxi Dubajra mutat, de az Economx két nappal ezelőtt beszélgetett Nyíregyháza polgármesterével, Kovács Ferenccel annak kapcsán, hogy a nagykövet egy nappal korábban udvariassági látogatást tett a szabolcsi vármegyeszékhelyen.

Elsősorban a gazdasági-üzleti kapcsolatokra, valamint a turisztikai lehetőségekre volt kíváncsi Saud Hamad Al Shamsi,

aki ez elmúlt időszakban egyébként már több magyar várost is felkeresett, és további hazai település is a tervei között szerepel.

Saud Hamad Ghanem Hamad Al-Shamsi és Kovács Ferenc (jobbra) Fotó: nyiregyhaza.hu / Szarka Lajos

Ugyanakkor a nagykövettel most nem konkrét nyíregyházi beruházásokról egyeztettek. A találkozó lényegi megállapodása sokkal inkább a kereskedelmi-üzleti kapcsolatokat érintette, így például azt,

hogyan tudnak a helyi, vármegyei magyar cégek piachoz jutni az Emirátusokban,

milyen feltételeknek kell megfelelni ehhez. Kovács Ferenc elmondása szerint első körben az élelmiszeripari cégek számolhatnak ezzel a lehetősséggel.

Abban is megállapodtak, hogy szeptemberben folytatják a tárgyalásokat. Akkor már a nagykövet és a város is konkrétumokkal, lehetséges tárgyalási témákkal ülnek asztalhoz, és a második egyeztetési körben már részt vesznek a térség gazdasági szereplői is – vázolta fel a terveket Kovács Ferenc.