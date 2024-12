A 2024-es év legnagyobb szenzációja lett ez az édesség, amiért már a kereskedők is versenyt vívnak. A mindmegette.hu összeszedte, mit is érdemes tudni róla.

Az eredeti dubai csoki megálmodója, Sarah Hamouda 2001-ben alapította meg Dubajban édességgyártó vállalkozását, a FIX Dessert Chocolatier céget. A világszerte népszerűvé vált dubai csoki mellett más ízesítésű csokoládékat is gyártanak, mindegyikben közös, hogy extra sok tölteléket tartalmaznak, és absztrakt műalkotásnak beillő csokibevonattal készülnek.Az eredeti termékeket kizárólag az Egyesült Arab Emírségekben kapni, Dubajban és Abu-Dzabiban, ahol akár házhoz szállítást is lehet kérni a csokikra. Az eredeti FIX termékek csak a helyi élelmiszer-szállító cégen, a Deliveroo-n keresztül érhetők el, boltot nem üzemeltetnek. Online rendelést is csak naponta kétszer, egy-egy rövid rendelési idősávban lehet leadni. Egy tábla csokoládé 16 euróba, azaz körülbelül 6557 forintba kerül.

Honnan jött az ötlet?

Sarah a Falstaffnak adott interjúban elmondta, hogy az extra töltelékes csokoládé ötlete személyes vágyából fakad. Mint mesélte, amikor második gyermekével volt várandós, a hagyományos csokoládék egyszerűen nem tudták csillapítani az édesség utáni vágyát. Valami sokkal egyedibbre vágyott, mind ízvilágban, mind textúrában. Különböző csokoládékat szeretett volna ötvözni: így alakult ki a ropogós, töltött csokoládészeletek koncepciója.

Hányféle dubai csoki van?

Hat alap- és egy limitált ízben érhető el.

Cereously Chewsy: nyúlós, ragacsos müzlis

Can’t Get Knafeh of it: a közel-keleti künefe desszert ízvilágát idéző változat, ami a sajttól enyhén sós

Baklawa II The Future: a pisztáciás-kadayifos verzió, ezt nevezzük mi dubai csokinak

Mind Your Own Buiscoff: krémeskeksz-ízesítésű

Butter To Be Safe Than Salty: mogyorós ízű

Pick Up A Pretzel: sós perectől ropogós belsejű

Piece of Cake: limitált, egy szelet sütit idéző ízvilágú

Hogyan fogyasszuk?

Sarah javaslata, hogy ha egyszer hozzájutunk a termékeihez, akkor csak lassan, minden falatot kiélvezve fogyasszuk a csokoládékat, és adjuk át magunkat az ízeknek és textúrának. Azt is fontosnak tartja, hogy a csokoládékat szobahőmérsékleten tároljuk, ne pedig a hűtőszekrényben, mert a sok-sok töltelék így még élvezhetőbb.

Mikor lehet nálunk is kapni az eredetit?

A megnövekedett népszerűség miatt már dolgoznak a termelői csapat bővítésén, új gyártási módszereket próbálnak ki, de közben nem szeretnének engedni a minőségből. A nemzetközi terjeszkedés gondolatától sem zárkóznak el, sőt, új ízek létrehozását is tervezik. Így hát előbb-utóbb talán hazánkat is eléri az első és eredeti dubaicsoki-változat. Addig meg kell elégednünk azzal, hogy több üzletlánc elhozta a népszerű csokoládé alapanyagait és különböző készen kapható verzióit.Emellett a hazai cukrászok is elkezdték készíteni az arab ínyencséget.