A Jeju Air 2216-os járata vasárnap 181 embert szállított Thaiföldről Dél-Koreába, amikor vészjelzést adott le. A Boeing 737-800-as repülő futóműve nem nyílt ki, a gép leszállás közben a kifutópálya végén egy betonkerítésnek ütközött és lángra lobbant. Csak két légiutas-kísérő élte túl a balesetet, amely az ország legsúlyosabb légi katasztrófája volt.

A baleset okait vizsgálva a rendőrség most nagyszabású razziákba kezdett - számolt be a fejleményekről a The Guardian.

A december 29-én történt repülőgép-szerencsétlenséggel kapcsolatban január 2-án reggel 9 órától házkutatási és lefoglalási műveletet hajtanak végre három helyszínen, köztük a Muan repülőtéren, a Jeju Air szöuli irodájában, valamint egy regionális légügyi irodában

- tudatták a hatóságok.

Hozzátették, hogy a törvényeknek megfelelően mielőbb fel akarják tárni, mi okozta a balesetet és kik azért a felelősek. Úgy tudni, halált okozó szakmai gondatlanság gyanúja ügyében nyomoznak.

A rendőrök ennek jegyében lefoglalják a repülőgép üzemeltetésével és karbantartásával, valamint a repülőtéri létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumokat és anyagokat

- számolt be a Reutersnek egy rendőrségi tisztviselő.

A reggeli rajtaütések azután történtek, hogy a hatóságokon egyre nagyobb a nyomás a baleset okainak megállapítására.

A vizsgálatot végző szakemberek már mindkét fekete dobozt kiemelték a repülőgép elszenesedett maradványaiból, és jelenleg a pilótafülke hangrögzítőjének adatainak dekódolásán dolgoznak. A repülőgép fedélzeti adatrögzítőjét azonban elemzésre az Egyesült Államokba szállítják, miután a helyi hatóságok közölték, hogy nem tudták kinyerni az adatokat a balesetben megsérült készülékből.

A kormány elrendelte Dél-Korea teljes légi közlekedésének sürgősségi biztonsági ellenőrzését, eközben az ország hat légitársasága által használt 101 Boeing 737-800-as repülőgépen külön, a futóművekre összpontosító ellenőrzéseket végeznek.

Az ország ideiglenes elnöke, Choi Sang-mok kijelentette, hogy azonnali intézkedéseket kell hozni, ha az ellenőrzések során bármilyen szabálytalanságot találnak a repülőgépekkel kapcsolatban.

A hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy a gép futóműve miért hibásodott meg, a lehetséges okok között madárrajjal való ütközés és mechanikai hiba egyaránt szerepel.

Vizsgálják azt is, miért állt egy betonfal a kifutópálya végénél, a feltételezések szerint ugyanis az utasok akkor haltak meg, amikor a gép nagy sebességgel nekicsapódott a kerítésnek. A repülő ekkor lobbant lángra és tört szét.

Az áldozatok hozzátartozói szerdán látogathatták meg először a baleset óta a helyszínt. Több százan várták, hogy leróhassák kegyeletüket a közeli, az áldozatok tiszteletére felállított emlékoltárnál.