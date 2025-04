A miniszter közlése szerint

Szlovákiából, Magyarországról, Alsó Ausztriából és Burgenlandból hétfő éjféltől tilos lesz egyes állati termékek behozatala. A cseh-osztrák határon a 3,5 tonnás teherkocsik ellenőrzését a Gmünd-Halámky határátkelőre is kiterjesztették.

Várhatóan keddtől ellenőrizni fogják a dél-morvaországi farmokon a tejet, mert a tejben jelenik meg a legkorábban a betegség. Az ellenőrzések minden olyan gazdaságra vonatkoznak, ahol száznál több tehenet tartanak. A szlovák határ mellett fekvő Breclav és Hodonín járásokban az ellenőrzések a kisebb állattartókra is vonatkoznak.

„A célunk az, hogy mihamarabb kimutassuk az esetleges fertőzésgyanús eseteket. A tejben általában három-öt nappal korábban kimutatható a betegség" - indokolta a döntést az agrárminiszter.

A következő napokban a dél-morvaországi régióban ellenőrizni fogják a szabadon élő állatokat is.

A miniszter hangsúlyosan felhívta a dél-morvaországi farmerek figyelmét arra, hogy a közelgő húsvéti ünnepek előtt semmi esetre se hozzanak be Szlovákiából fiatal kecskehúst és bárányhúst, ahogy az eddig a régióban megszokott volt.

„Ez a mai helyzetben súlyos kockázat, hazardírozás lenne" - szögezte le Marek Vyborny.

Az ellenőrzésekbe a következő napokban a cseh hadsereg állategészségügyi munkatársai is bekacsolódnak. Csehország a határon már korábban ellenőrizni és fertőtleníteni kezdte a Szlovákiából és Ausztriából érkező teherkocsikat. A miniszter közölte, hogy ezután ezeket az ellenőrzéseket is megszigorítják, illetve kiterjesztik más határátkelőkre is.