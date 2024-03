Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A magyarországi BSC-k az utóbbi 9 évben megduplázták a létszámukat, és vonzó befektetési célponttá váltak a kelet-közép-európai régióban. Prabal Datta, az indiai hátterű Tata Consultancy Services ügyvezetője a hrportal.hu-nak elmondta:

A BSC-k a régióban Lengyelországban vannak jelen a legrégebben, és ugyan ott már 450 ezren dolgoznak a szektorban, még van növekedési potenciál. A többi kelet-közép-európai ország közül Románia emelkedik ki, a Balkán déli részén pedig Albánia előrelépése várható, ahol az állam sokat invesztál az IT és technológiai képzésbe.

Egyre inkább technológiai jellegű pozíciók érkeznek Magyarországra elsősorban Nyugat-Európából, azon belül is a DACH-ként hívott (Németország, Ausztria, Svájc) régióból. Míg régebben 20 százalékot tett ki az IT munkakörök aránya, most 50 százalékot.

Már nem igaz BSC-kre, hogy call centerek.

A szolgáltatóközpontok dolgozóinál alapelvárás az angol nyelv ismerete, a munkanyelvek között a német, a francia, olasz a sorrend, a többi nyelv kisebb arányban képviselteti magát - mondta Lenk István, az ABSL Hungary elnöke a lapnak.

Bencsik Edit, a Tata marketing és kormányzati kapcsolatok igazgatója ennek kapcsán hozzátette: a fordítóprogramok ugyan szintet léptek, a chatbotoknál már minimális a nyelvektől való függőség, de az üzletben és a szolgáltatások nyújtásakor a nyelvi, valamint a kulturális közelség egyre inkább felértékelődik.

A magyarországi munkavállalók 25-30 százaléka nem magyar nemzetiségű.

A külföldiek nagy része a felvétel előtt is Magyarországon élt egyetemistaként vagy más cégnél dolgozott, így számukra nem okozott gondot a beilleszkedés.

Az új valuta a home office lett, a legtöbb cég heti 2-3 nap otthoni munkavégzési lehetőséget biztosít az alkalmazottainak

– mondta Bencsik Edit, aki óva int attól, hogy túlbecsüljük a home office erejét a toborzásban.

A huszonéves korosztálynak, a Z-generációnak más szempontok is fontosak a munkahely-választásnál:

mennyire fenntarthatóan működik a cég,

mit tesz a klímaváltozás ellen,

mekkora a széndioxid-kibocsátása,

milyen közösségi aktivitásokat kínál munka után,

milyen civil szervezeteket támogat.

A magyar BSC-k 90 százaléka Budapesten működik, vidéki jelenlétre elenyésző példát látni, néhány egység telepedett meg Debrecenben, Szegeden, Pécsett. Ezzel szemben a régió több országában a főváros után kinőtt egy number two lokáció is: Lengyelországban Krakkó, Csehországban Brno, Romániában Kolozsvár. Prabal Datta és Lenk István egybehangzóan azt mondja, hogy ez nem lehetetlen Magyarországon.