Több mint 10 éve nem volt ilyen magas azoknak a fiatal brit férfiaknak a száma, akik nem dolgoznak, és nem is készülnek a munka világára. Márpedig az inaktivitás a gazdaság számára is költséget jelent a potenciális termelés és az adóbevételek elvesztése miatt.

Keir Starmer miniszterelnök számára ezért most az a fő kérdés, miként lehet kezelni a férfiak körében növekvő munkanélküliséget – számolt be a Bloomberg.

Nagy-Britanniában a munkanélküliség összességében alacsony, alig több mint 4 százalék.

A 16-24 évesek körében azonban júliusra 14,2 százalékra emelkedett a munkanélküliek aránya, ami 2015 óta a legmagasabb érték a világjárványon kívül. Minden hatodik fiatal pedig 12 hónapnál hosszabb ideje munkanélküli.

A brit ifjúsági munkanélküliség magasabb, mint az OECD-országok 11 százalék körüli átlaga, és a közgazdászok arra számítanak, hogy ez az arány még tovább fog emelkedni.

Mi állhat a háttérben? Sokan feltételezik, hogy mivel a fiúk általában rosszabbul teljesítenek az iskolában, mint a lányok, a gyenge képesítések korlátozzák a lehetőségeiket. Ám a valóságban árnyaltabb a kép.

A munkaerőpiacon szinte nincsenek diplomás munkakörök, ezért a diplomások a legalacsonyabb képzettségű munkaköröket vállalják, ezzel kiszorítják a kevésbé képzett fiatalokat

– mutat rá Laura-Jane Rawlings, a fiataloknak karriertámogatást nyújtó Youth Employment UK alapítója és vezérigazgatója. „A diplomások egy kávézóban dolgoznak, holott az alacsony képzettségű fiataloknak lenne ez a természetes munkakörük” – tette hozzá.

„A lányok bármit elvállalnak”, mert a fiúk otthon ülnek

Emellett az is igaz, hogy az iskolából kikerült és a munkahelyekről kiszorult fiatal férfiak inkább várnak a tökéletes munkalehetőségre, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy gazdaságilag inaktívvá válnak, míg Rawlings szerint „a lányok bármit elvállalnak”.

Ennek részben az az oka, hogy a férfiak ezt megengedhetik maguknak, mivel sokan még mindig otthon élnek. A 20 és 34 év közötti férfiak egyharmada lakik a szüleivel, míg 2023-ban a hivatalos adatok szerint ebben a korosztályban csak minden ötödik nő.

Mindezt tetézi, hogy a PwC idei felmérése szerint a fiatalok nagyobb valószínűséggel szenvednek olyan mentális egészségügyi betegségekben, mint a szorongás és a depresszió. A munkanélküli fiatalok 44 százaléka azt állította, hogy a rossz mentális egészség akadályozza őket abban, hogy munkát találjanak.

„Nem kezelhetjük tehát a helyzetet csak munkaerőpiaci problémaként, hanem a mögöttes egészségügyi problémával is foglalkoznunk kell” – hangsúlyozta Louise Murphy, a Resolution Foundation vezető közgazdásza.

Úgy tűnik, hogy van a fiataloknak egy olyan csoportja, amely nagyon távol áll a munkaerőpiactól. Soha nem dolgoztak, nem érzik, hogy képesek lennének dolgozni, nem bíznak a munkában.

Most az új kormányra hárul a feladat, hogy megoldást találjon a helyzetre. A PwC szerint az Egyesült Királyság 23 milliárd fontot (30,2 milliárd dollárt), azaz a GDP mintegy 1 százalékát nyerhetné azzal, ha az egyes brit régiókban a nem dolgozó-nem tanuló fiatalok arányát a legjobban teljesítő délnyugati régióhoz hasonlóan csökkentené.