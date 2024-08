A folyamatosan változó pénzügyi szektor alkalmazkodást követel meg a bankoktól: digitális lépésekkel is reagálniuk kell arra, hogy változnak az ügyfélelvárások, egyre szélesebb körben terjednek el a digitális bankok online megoldásai, miközben folyamatos szabályozói ellenőrzésekkel és egyre szigorúbb jogszabályi követelményekkel is szembe kell nézniük – hívta fel a figyelmet a Deloitte.

A kihívások sorába tartozik az ügyfelek átvilágítása is, amely több szempontból is igen fontos.

A pénzügyi bűnözés elleni harc egyik kiemelt eszköze az ügyfelek átvilágítása. A mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és az automatizáció megkönnyítik az ügyfelek átvilágítását és a tranzakciók nyomon követését. Aki ebben előre tud lépni, az csökkentheti a kockázatait, mérsékelheti a költségeit és versenyelőnybe kerülhet az iparágban.

Nehezíti ugyanakkor a digitális átállást, hogy a szervezeten belüli folyamatok széttöredezettek, az adatok rögzítésére és ellenőrzésére, valamint a kockázatértékelésre még mindig nagyon sok manuális munkafolyamatot alkalmaznak a szolgáltatók. Részben ennek is köszönhetően a költségek nagyon magasak.

Becslések szerint a kelet-közép-európai régióban 2020-ban a megfelelési feladatokra fordított, megközelítőleg 3 milliárd dolláros költség 62 százalékát ezek a folyamatok tették ki.

A tanácsadó cég szerint az alábbi megoldásokkal lehet hatékonyabbá tenni az átvilágítást:

„Digital first” – az ügyfélinformációk többsége digitális csatornákon keresztül kerüljön gyűjtésre, hitelesítésre és frissítésre.

kerüljön gyűjtésre, hitelesítésre és frissítésre. Külső hitelesítés – az adatminőség javítása és a jelenleg manuálisan végzett feladatok automatizálása érdekében, az ügyféladatokat külső adatforrások alapján hitelesítsük és értékeljük.

és értékeljük. Automatizált folyamatok – a meglévő és a kialakulóban lévő technológiák felhasználásával a folyamatok automatizálása történjen meg, így biztosítva, hogy emberi beavatkozásra csak kivételes esetekben és a modellek finomhangoláshoz esetén legyen szükség.

Egységes ügyfélkockázati pontszám – magas minőségű és ellenőrzött ügyféladatok felhasználásával az ügyfél üzleti tevékenységének jellegében és tényleges viselkedésében bekövetkező változásokat gyorsan kell lekövetni egy integrált ügyfélkockázati pontszám segítségével.

egy integrált ügyfélkockázati pontszám segítségével. Folyamatos ügyfélfigyelés – a legtöbb ügyfél esetében az állandó monitoring fogja felváltani a hagyományos időszakos vizsgálatokat. Egy jól hangolt ügyfélkockázat-modell képes garantálni, hogy az emberi beavatkozást igénylő esetek száma csökkenjen.

Az összes digitális lépés megvalósításával javul az adatok minősége és kockázatalapú döntéseket hozhatnak a szolgáltatók, továbbá javul az ügyfélélmény és jelentős költségmegtakarítás érhető el

– emelte ki Horváth Csaba, a Deloitte Pénzügyi Bűnözéssel foglalkozó csapatának szakértője.