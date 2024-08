Az eredetiségvizsgálat, a törzskönyv bevezetése, illetve a műszaki vizsgáztatások szigorúbbá válása is közrejátszik abban, hogy egyre kevesebb autót lopnak el – mondta a hirado.hu-nak Orbán Sándor rendőr alezredes. Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa szerint a lakosság tudatossága is jelentősen nőtt, jobban vigyáznak az értékeikre. Míg 2010-ben országosan 4778 esetet regisztrált a rendőrség, addig az elmúlt évben mindössze 335-öt.

A legtöbb autót a fővárosból és környékéről viszik el.

Budapesten az elmúlt évben 115 személygépkocsi-lopás történt, Pest vármegyében pedig 90. Ahol kevés a térfigyelő kamera, ott nagyobb az esély a lopásra is.

Elsősorban a külső kerületek érintettek, a belső kerületekben már szinte mindenhol van kamerás térfigyelő rendszer, ami elég visszatartó erőt jelent

– fogalmazott a rendőr alezredes.



Az idén január és június között összesen 60 autólopás történt a fővárosban. Az idősebb járműveket alkatrész-utánpótlás miatt viszik el, de tolvajok megrendeléseket is teljesítenek. Ilyenkor a típust, a gyártmányt, a felszereltséget nézik az elkövetők.

Továbbra is azok a legjobb célpontok, ahol nyitva találják a gépjármű ajtaját, benne hagyják az indítókulcsot, vagy éppen az ablakot nem húzzák fel.