Adathalászatra figyelmeztet Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint törvénysértő módon bocsátotta társadalmi vitára az új KRESZ-t Lázár János építési és közlekedési miniszter azzal, hogy a tervezetet nem a szaktárca honlapján, hanem a saját pártpolitikusi oldalán tette közzé véleményezésre.

Ily módon a mindenkit érintő új jogszabály társadalmi egyeztetési felülete is hozzá fut be, az online adatlap alján pedig semmilyen adatvédelmi tájékoztató nincs, ami önmagában is törvénysértő - állapította meg Facebook-posztjában Vitézy.

Ebből arra következtet, hogy

jó eséllyel, ha bárki küld is véleményt, azzal feliratkozik Lázár vagy a Fidesz adatbázisába.

Arra is kitért, hogy az új KRESZ tervezete amúgy Révész Máriusz irányításával már évekkel ezelőtt elkészült. "Lázár az egész folyamatot maga alá gyűrte, évekig nem csinált semmit, majd most a korábbi anyagot kicsit leporolva közzétette. Úgy időzítve, hogy a kormányzati ciklusban elfogadott jogszabály ne legyen már belőle” – írta Vitézy Dávid. Szerinte így az egész egy kampány-tervezet, amivel direkt addig húzták az időt, hogy csak a véleményezése történhessen már meg a választásokig, Lázár honlapján, teljesen szabálytalan és jogellenes adatgyűjtési céllal.