Nem csökken az arany iránti kereslet. A nemesfém ára – története során először – unciánként átlépte a 2500 dolláros szintet, sőt, 2550-ig is felszaladt.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed közelgő kamatcsökkentése is vonzóbbá teszi a nemesfémet. Ha a Fed tényleg elkezdi lefaragni a kamatokat, akkor az arany unciánkénti ára könnyen elérheti még az idén a 2700 dollárt is – írta meg szakértői vélemény alapján az Economx.

A jelenség azonban vélhetően nem ilyen egyszerű, sokan nagy tételben vesznek aranyat:

, mint például a kínai, nagy ütemben, jelentős tételben vásárolnak, de azok a bankok is, amelyeknek Ukrajna megtámadása után Oroszország dollár-, és eurótartalékainak nagy részét befagyasztották, a (Arany Világtanács, az iparágat képviselő szervezet) nyár elején publikált felmérése szerint a fejlődő országok jegybankjai után a fejlett gazdaságok jegybankjai is nagyobb szerepet szánnak az aranynak a tartalékokban. A megkérdezett 70 központi bank 69 százaléka volt akkor azon a véleményen, hogy az arany szerepe növekedni fog a globális tartalékon belül; olyan befektetők is vásárolnak, akik félnek a geopolitikai kockázatoktól, ez a hagyományos biztonságos eszközökbe történő menekülés;

is vásárolnak, akik félnek a geopolitikai kockázatoktól, ez a hagyományos biztonságos eszközökbe történő menekülés; ugyancsak jelentős vonzerőt adhat a nemesfémnek, hogy a bitcoin most lemaradt.

A szabványos 400 unciás (12,4 kg) aranyrúd árfolyama most át is lépte az egymillió dollárt, amelynek komoly pszichológiai hatása is lehet, hisz komoly mérföldkő a drágulásban – írja a Növekedés.