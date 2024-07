A Pixar 2015-ös, kritikailag és kereskedelmileg is sikeres filmjének folytatása, az Agymanók 2 folytatja az immár kamaszlánnyá cseperedő Riley történetét, amint belép a középiskolába, és megmutatva, hogy mindez hogyan hat az érzelmeire.

Az Agymanók 2 a megjelenése óta eltelt hat hét alatt 1,46 milliárd dollárt (527,8 milliárd forint) hozott a kasszáknál, és ezzel megelőzte a Jégvarázs 2 1,45 milliárd dolláros bevételét. Ezzel az animációs folytatás összbevétele egy árnyalatnyival magasabb, mint a 2023-as év végén legsikeresebb Barbie című filmé – írja az Euronews.

Gyakorlatilag az Agymanók 2 minden idők második legnagyobb bevételt hozó animációs filmje, köszönhetően Az oroszlánkirály remake-jének, amelyet szintén a Disney készített 2019-ben.

Annak ellenére azonban, hogy a film teljes egészében számítógépes animáció, a Disney az „élőszereplős” filmjei közé sorolta. Ennek ellenére a világszerte elért 1,66 milliárd dolláros (600 milliárd forint) bevételt valószínűleg megelőzik, mivel az Agymanók 2 népszerűségének üteme továbbra is lenyűgöző.

A leggyorsabban, mindössze 19 nap alatt átlépte az egymilliárd dolláros határt az Agymanók 2.

A nagy hollywoodi franchise-ok pénzügyileg viszonylag sikertelen évében az Agymanók 2 egyértelműen kiemelkedik a sorból. Ez az egyetlen film, amely átlépte az egymilliárd dolláros határt, a második legnagyobb bevételt hozó Dűne című filmmel együtt.

Az elmúlt évtizedben a hollywoodi számokat a Marvel moziverzum pénzügyi sikere segítette ki. Mivel azonban a Marvel csak most mutatta be az év egyetlen filmjét, a Deadpool és a Rozsomák címűt, a Disney társára, a Pixarra hárult a feladat, hogy felvegye a fonalat. A Pixar most nagyon örülhet a sikernek.