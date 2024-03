Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Talán kevesen tudják, de az Egyesült Államok egyike annak a három országnak a világon, Eritreával és Észak-Koreával együtt, ahol az állampolgárság és nem a lakóhely alapján adóznak. A külföldön élő amerikaiaknak adószolgáltatásokat nyújtó Greenback nemrégiben végzett felmérése szerint az amerikai emigránsok csaknem 33 százaléka tervezi, hogy lemond állampolgárságáról, vagy komolyan fontolgatja azt, az „amerikai adóbevallás terhe” a legfőbb panaszuk – adott hírt róla írásában a Bloomberg.

Sok külföldön élő úgynevezett „véletlen amerikai”, – akiknek csak anyja vagy apja amerikai, vagy az USA-ban születtek – belefáradtak abba, hogy vagyonukat jelentsék az Internal Revenue Service (IRS), azaz az Egyesült Államok Adóhivatala felé és most arra készülnek, hogy lemondjanak amerikai állampolgárságukról, amennyiben annak bejelentési díját a washingtoni külügyminisztérium a jelenlegi 2350 dollárról (közel 865 ezer forintról) a tervek szerint idén 450 dollárra (mintegy 166 ezer forintra) csökkenti.

Az országon kívül élő amerikai állampolgárok akkor kerültek nehéz helyzetbe, amikor az adóelkerülés visszaszorítása érdekében 2010-ben elfogadták a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) törvényt. Ennek alapján megkövetelik a külföldi bankoktól, hogy jelentsék az amerikai számlatulajdonosok vagyonát az IRS-nek. Néhány esetben ez arra késztette a hitelezőket, hogy megtagadják a számlákat és a szolgáltatásokat az Egyesült Államok állampolgárságával rendelkező személyektől, hogy elkerüljék a kötelezettségszegésért járó díjakat.

Visszautasított szolgáltatások

A bankszámla megnyitásának megtagadása vagy annak lezárása mellett sok külföldön élő amerikai arról is beszámol, hogy megtagadják tőlük a nyugdíjalapokkal, befektetésekkel és hitelekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. Ráadásul költséges adótanácsadókat felvenni az éves bejelentésekhez, és egyes kitelepültek az adóegyezmények kiskapuja miatt az Egyesült Államokban és hazájukban is adót fizetnek, magyarul kettős adóztatástól szenvednek.

Íme néhány példa rá!

A 67 éves Rob Gerresten holland szülők gyermekeként született az Egyesült Államokban, és másfél éves kora óta Hollandiában él. A volt informatikai vezetőnek nincs más kapcsolata Amerikával, de az elmúlt hét évben a frízföldi helyi bankjával harcolt, mivel az megpróbálta leállítani a számláját, mert képtelen volt megadni az egyesült államokbeli társadalombiztosítási számot.

A FATCA értelmében a külföldi bankoknak minden egyes amerikai ügyfél esetében be kell jelenteniük az egyesült államokbeli adóazonosító számot. Tehát, mint amerikai személyi igazolvány nélküli, Gerresten „vörös posztó” a szemükben, és megtagadták tőle a jelzálog- és biztosítási kötvényt.

Alig várom, hogy csökkenjen a díj. Abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, lemondok az állampolgárságomról, és kikerülök ebből a zűrzavarból

– közölte a hollandiai nyugdíjas.

Csecsemőként eldőlt a sorsa

A 65 éves Ronald Ariës az Egyesült Államokban született, amikor édesapját, a légierő tisztjét oda telepítették. Kilenc hónapos korában visszaköltözött családjával Hollandiába és azóta is ott él. Ám amikor az Egyesült Államok kormánya átengedte a FATCA-t, a bankja azt mondta a véletlen amerikainak, hogy bezárja a számláját. 2019-ben bírósághoz fordult, és megnyerte a pert, de továbbra is arra kérték, hogy a bankban lévő vagyonát tartsa 50 ezer dollár (mintegy 18,4 millió forint) alatt, hogy ne szúrjon szemet az amerikai adóhatóságnak. Ariës ezért a feleségének adott pénzt kölcsön, hogy a küszöb alatt maradjon. Ezenkívül 5 ezer eurót (közel 2 millió forintot) költött ügyvédi költségekre és számtalan órát arra, hogy megvédje pénzügyi jövőjét hazájában. Most arra vár, hogy csökkenjen a bejelentési díj, és lemondjon amerikai állampolgárságáról.

Nagyon elegem van belőle. Semmi közöm az Egyesült Államokhoz, de az ország zaklat

– mondta el a Bloombergnek.

Jean-Robert Ospital szintén úgy nyilatkozott a nemzetközi gazdasági portálnak, hogy ő is alig várja, hogy csökkentsék az amerikai állampolgárság lemondásának bejelentési díját. A 62 éves francia humánerőforrás-oktató 10 éves korában hagyta el Kaliforniát családjával, és csak néhányszor ment vissza oda nyaralni.

A FATCA változásával a bankja azt mondta neki, hogy szüksége van egy amerikai társadalombiztosítási számra, hogy ott banki tevékenységet folytathasson, és attól tart, hogy súlyos adókat kell fizetnie, amikor eladja majd dél-franciaországi házát.

Tárt karokkal fogadták a családomat 60 évvel ezelőtt. Most akkor is megadóztat az USA, ha 50 éve nem élek ott. Ez nagyon kiábrándító

– mondta.

Ennek ellenére az állampolgárságról való lemondás drasztikus intézkedés, és a külföldön élő amerikai állampolgárok milliói közül csak egy töredék teszi meg ezt a lépést. Az IRS Federal Register adatai szerint tavaly legalább 3260-an, 2022-ben pedig 3840-en mondtak le amerikai állampolgárságukról.