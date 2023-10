A balatonfüredi Brázay parkban avatnak szobrot báró Wesselényi Miklósnak. A szoborral a reformkor és a politikus előtt tisztelegnek. Az alkotást Melocco Miklós szobrászművész tervezte meg 2019-ben, ám az a koronavírus miatt nem készült el, később pedig az alkotó egészségügyi okokból visszalépett a mű elkészítésétől. Helyette tanítványa, Párkányi Raab Péter fejezte be a munkát – írja a balatonfured.hu.

A klasszikus szobor korabeli ruhában ábrázolja Wesselényit, amint éppen egy napjaink ruhájában lévő nőnek nyújta a kezét, aki egy kikötő balatoni csónakban áll. A nőalak öltözékével az Anna-bálra utal, melyet a múltban és napjainkban is megrendeznek, azaz a két alak kézfogása a jelen és a múlt összekapcsolódását szimbolizálja.

Tényleg átúszta a tavat Wesselényi?

Korabeli feljegyzésekből ismert, hogy Wesselényi kedvelt helyszíneinek egyike volt Balatonfüred, ahogy a Balaton is, és az Anna-bálon is részt vett. A báró naplójában többször is ír arról, hogy rendszeresen úszott a tóban 1835 és 1837 között. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményeiben egyenesen egy olyan feljegyzés is található, hogy „1836-ban megbotránkoztatta a gyógyfürdő köznemesi közönségét”, ám fél évszázaddal később Szekrényessy Kálmán dsidáskapitányt már hősként ünnepelték, miután közel 6 óra alatt átúszta a Siófok és Balatonalmádi közötti szakaszt.

Hiteles forrás azonban nem maradt fenn arról, hogy Wesselényi átúszta volna az öbölt, még a naplójában sem ír erről. Mindenesetre egy korábbi helytörténeti írás szerint a báró sokat úszott a tóban és kötődött Balatonfüredhez.