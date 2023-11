A Volánbusz állományában jelenleg 102 elektromos busz üzemel, amelyek közül 50 darab BYD K9-es, 40 darab Mercedes eCitaro és 12 pedig Ikarus 120e. A 102 villanybusz átlagos fogyasztása 100 kWh/100 km, azonban a típusok között elég nagy, 20 százalékos eltérés is tapasztalható – írja a Totalcar.

A Mercedes eCitarók problémákat okoznak

A legtöbb tapasztalatot eddig a Mercedes eCitarókkal szerezték, mivel ezek első példányai 2021 augusztusában álltak forgalomba, és főként a budai agglomerációban közlekednek. Elsősorban messze alulmarad a hatótávjuk a korábban e vonalakon használt dízel buszokéval szemben. Ez nem is csoda, hiszen ezen buszoknak a legnagyobb a fogyasztása: 112 kWh/100 km, így az átlagos hatótáv csak 173 kilométer volt.

Az Ikarusok CATL LFP aksikkal vannak szerelve, amelyek 89,3 kWh/100 km fogyasztást és 280 kilométeres hatótávot produkáltak.

A flottában a legfrissebb az az 50 darab BYD busz, amelyeket idén tavasszal állítottak forgalomba. Az átlagos fogyasztásuk 99,4 kWh/100 kilométerre jött ki, de mérhető a különbség az egyes városok domborzati viszonyainak függvényében. Egerben 100+, Győrben 100, Zalaegerszegen 95, Szolnokon 92-93, a sík szegedi terepen pedig 90 kWh alatti értéket mértek. Az átlagos hatótáv 280 km lett ennél a típusnál is.

Mi a gond az elektromos buszokkal?

Az elektromos buszok egyik szépséghibája, hogy a legtöbb villanybusz olajkályhával fűti az utasterét – ilyen a Mercedes és az Ikarus e-busza is. A BYD-kban található fűtési rendszerről azonban nincs információ.

Az Ikarusok a múlt télen átlagosan 6,1 liter gázolajat használtak el 100 kilométerenként fűtésre, míg a Mercedesek 2,9 literrel is beérték.

Ez azt jelenti, hogy egy-egy hidegebb napon az Ikarus akár 30 liter gázolajat is elfogyaszthat. Az olajkályhák mindenféle utókezelés nélkül eregetik a levegőbe a kipufogógázt épp télen, amikor egyébként is nagyon szennyezett a levegő. Ennek megfelelően viszont nem volt hatalmas különbség a buszok téli és nyári áramfogyasztása között, az Ikarusoknál ez tíz százalékkal volt több a hidegben, az eCitaróknál viszont változatlan maradt.

Jobban megéri a villanybusz mint a dízel?

A Volánbusz 15 évre számolja az elektromos buszok és a dízelek élettartamát is. Ami viszont így egyértelműen az elektromos felé billenti a mérleg nyelvét, az az autóbuszok konstrukciós élettartama, ami mindkét hajtásmódnál tíz év. A Volánbusz arról is hallgat, hogy az elektromos buszok akkupakkját hatéves koruk környékén ki kell cserélni, ami egy új busz vételárának a felét is kiteheti. A Volánbusz nem számolja azt sem, hogy a hatótávpara miatt mennyivel több elektromos busz kell egy-egy olyan vonalra, ahol addig dízel busz közlekedett. Az ökölszabály szerint minimum másfél, de inkább kettő elektromos busz szükséges egy dízel kiváltására.

Így pedig teljesen értelmetlen az összehasonlítás, ugyanis két elektromos busz árából, töltőberendezéssel együtt, három és fél igen jól felszerelt dízel autóbuszt lehet vásárolni.

Ettől függetlenül a Volánbusznál optimisták és az ígéreteik szerint, a következő három évben újabb 365 elektromos autóbuszt szereznének be.