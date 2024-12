A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közleményben reagált azokra információkra, amelyek szerint a kormány döntése miatt került volna le a Ventolin Evohaler az asztmás gyermekek számára fontos gyógyszerek támogatott listájáról.

A NEAK a hvg.hu megkeresésére közölte:

a Ventolin Evohaler túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 1 x 200 adag tartályban terméket a forgalmazó GSK töröltette a magyar támogatotti listáról.

A döntést a törvényeknek megfelelően kizárólag a forgalmazó kezdeményezhette; a GSK nem kérte a termék árának emelését, így ez nem lehetett a törlés oka.

A termék december 1-jétől már nem támogatott, így szabadáras termékként érhető el a gyógyszertárakban.

A NEAK a hozzátette, hogy

elérhető egy helyettesítő termék, a Buventol Easyhaler, amely a Ventolin Evohalerhez hasonló feltételekkel alkalmazható, és 6 éves kortól elérhető. Ennek normatív támogatású térítési díja 1296 forint, míg az EÜ90 3a és EÜ90 3b indikációs pontokon mindössze 173 forint.

Közölték azt is, hogy 6 éves kor alatt is elérhetővé válik a készítmény, ha egy nagykereskedő kérelmezi a külföldi behozatali engedélyt, ebben az esetben a NEAK továbbra is biztosítja a támogatást a gyógyszer árához.

A NEAK reagált Hadházy Ákos ellenzéki képviselő Facebook-bejegyzésében közölt bírálataira is, és azt írta, hogy a gyógyszerelhelyettesítő megoldások mind a gyerekek, mind a szülők számára elérhetőek és megfelelőek.