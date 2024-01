ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint 6 évet és 9 hónapot kell várnia egy a szombathelyi sebészeten egy térprotézisre váró betegnek, ez az ország leghosszabb várólistája. A fővárosban valamivel jobb a helyzet: térdműtétre a Szent János Kórház 2026 augusztusára, az Uzsoki Kórház és a Semmelweis Egyetem 2026 tavaszára-nyarára, a Honvéd 2025 közepén tud beteget fogadni azok közül az intézmények közül, amelyek szerepelnek az országos kimutatásban. Listára azok a kórházak és műtéti fajták kerülnek fel, amelyeknél tartós kapacitáshiány miatt a betegeknek legalább 60 napot kell várniuk, írja a Válasz Online.

A leghosszabb várólisták – térdprotézis beültetésnél a 2024 januárjában (vagy az ehhez legközelebbi időpontban) előjegyzett betegeknél:

Szombathely – 2030. október Szekszárd – 2027. december Veszprém – 2027. október

Van jó hír is: a szürkehályog-műtéteknél új korszakba léptünk, a legrosszabb helyzetű kórházban is idén novemberre adnak időpontot, miközben erre még tavaly is két esztendőt kellett várni.

Kiss Zsolt a NEAK főigazgatója lapunknak adott interjújában arról beszélt tavaly év végén, hogy évente 10 ezer térdprotézis műtétet végeznek, novemberben 12 ezren voltak a várólistán, vagyis egy évet kell várnia fájdalmak között a betegnek és ezt semmiféleképpen nem engedhetik meg. Csípőprotézis esetében 14 700 az éves műtétszám, most 7600-an várakoznak, ott sem teljesül a két hónapos várakozási idő, hanem sokkal többet kénytelenek várni a betegek. Szóval van még teendő a kórházakban – tette hozzá a főigazgató.

Az államtitkár elégedett



Az egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek azt mondta: „Hála a magyar egészségügyi dolgozók áldozatos munkájának, már nem sokáig lehet politikai terméket csinálni a várólistákból.”

Takács Péter államtitkár szerint a Covid-időszakot követően még húsz fölött volt a vezetett várólisták száma. „Akkor megígértem, hogy 2023 végére öt vagy hat olyan műtét lesz csak, ahol 60 napnál több lesz az átlagos országos várakozási idő. Mára csupán három ilyen műtétcsoport van: a térdprotézis, a csípőprotézis, valamint a kiterjesztett gerincstabilizáló műtétek. Az összes többi műtét esetében 60 nap alá süllyedt a várakozási idő, tehát nincs is igazán értelme várólistáról beszélni, viszont a transzparencia miatt a nyilvántartást továbbra is szeretnénk fenntartani”.

A NEAK folyamatosan frissülő adatai szerint a magyar várólista-rekorder Szombathelyen az elmúlt fél évben összesen 83 térdprotézis-beültetést végeztek, Veszprémben 41-et, a budai Szent János Kórházban 84-et. Vagyis esetükben heti kettő-négy beavatkozásra került sor, miközben betegek százai, országosan pedig ezrei várnak erre a műtéti fajtára. Összesen tizenhárom olyan várólistás kórház van, amely fél év alatt 100-nál kevesebb térdprotézis-beültetést végzett, vagyis az érintett kórházak több mint fele ebbe a körbe tartozott. A várólisták élén szerepelnek olyan intézmények is, amelyek a magyar mezőnyben kiemelkedően sokat operálnak. A fővárosi Uzsoki Kórház például a NEAK-lista hazai bajnoka fél év alatt 447 térdműtéttel.

A leghosszabb várólisták – csípőprotézis beültetése a 2024 januárjában (vagy az ehhez legközelebbi időpontban) előjegyzett betegeknél

Szombathely – 2026. október Szekszárd – 2026. március Kastélypark Klinika – 2025. november

Futószalagon mennek a szemműtétek



A térdprotézis esetében két olyan várólistával küzdő intézmény van, ahol fél év alatt 250-nél több térdprotézist ültettek be, a szürkehályog-műtéteknél viszont a NEAK-listán ennek éppen az ellenkezője történik: öt olyan intézmény van, amely fél év alatt 250 műtétnél kevesebbet látott el. Három kórház ezernél is többet operált (az Uzsoki, a nyíregyházi és az 1251 operációval élen járó fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház.) Tehát a szemműtéteket jó néhány intézmény tényleg „futószalagon” végzik.

A leghosszabb várólisták – szürkehályog-műtét a 2024 januárjában (vagy az ehhez legközelebbi időpontban) előjegyzett betegeknél: