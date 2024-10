Magyar Péter a „propagandamédia” termékeinek bojkottjára szólított fel az MTVA épülete elé szombaton meghirdetett demonstráción. A Tisza Párt elnöke azt kérte a jelenlévőktől, hogy bojkottálják az MTVA mellett a többi között a Hír TV, a TV2, az Origo, a Magyar Nemzet, a Metropol, az Index és a „rogáni propaganda” valamennyi „csápját”.

Beszédében a „propagandagyár” megszüntetését, valódi, objektív közszolgálati hírszolgáltatást és azt követelte, hogy az M1 aktuális csatorna élő adásban számoljon be a demonstrációról, vagy ha ezt elmulasztották, akkor felvételről, vágatlan formában adják le az ott történteket – számolt be a tüntetésről a távirati iroda.

A pártelnök ugyancsak követelte Papp Dánielnek az MTVA vezetőjének elbocsátását, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság tagjainak felmentését, valamint jogi szabályozás kialakítását a „hazugságot terjesztő sajtótermékek” elrettentésére.

Magyar Péter: Világbotrány, Adolf Hitler, kádári diktatúra

A politikus szerint ami közszolgálatiság néven zajlik az MTVA-ban az „világbotrány”.

Adolf Hitler tanácsát idézte, miszerint „ismételj egy hazugságot sokszor, és azt fogják hinni, hogy az az igazság” megjegyezte, hogy ezen az elven működik a propagandamédia.

„Elfogyott a türelem, eljött a szembenézés ideje” – fogalmazott Magyar Péter, majd felidézte: nem véletlen, hogy a 48-as ifjak először nyomdába mentek, hogy kinyomtassák a 12 pontot és 1956-ban is a rádióhoz vonultak a tüntetők, mert a média hatalom, amivel lehet élni, de vissza is lehet élni.

Szerinte még a kádári diktatúrában is születtek értelmes tévéműsorok, ám mára oda jutott a közmédia, hogy nem csak magyarul, hanem oroszul és kínai nyelven is sugározza a hazugságot.

Hogy lehet, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét 210 nap után sem engedik be a közmédiába? – tette fel a kérdést. Felidézte, hogy még a pártállami televízióban is közvetítették Orbán Viktor beszédét és a Gyurcsány-kormány alatt is beszámoltak az akkori TV székház előtt történtekről.

Propaganda > egészségügy, oktatás

Létezik propagandaminisztérium, ám nincs egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi minisztérium; a köztelevízió nem számol be arról, hogy az állam 650 milliárd forintért, túlárazottan vesz irodaházakat a miniszterelnök vejétől és a miniszterelnök apja gazdagodik a Belgrád-Budapest vasút építésén, illetve a miniszterelnök 6,5 millió forintra emelte saját fizetését – sorolta.

Közlése szerint a következő országgyűlési választáson térdre kell kényszeríteni a „nemzeti együttbűnözés rendszerét” és a szombati demonstráció csak az első lépés, hogy tégláról téglára lebontsák a propaganda és a „NER korhadt intézményét”.

Magyar Péter kijelentette, ha a Tisza Párt felhatalmazást kap a kormányalakításra akkor

felszámolják a korrupciót;

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez;

27 százalékról 5 százalékra csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját

és hazahozzák Brüsszelből a magyaroknak járó 8 ezermilliárd forintot.

A demonstráció végén Magyar Péter azzal a követeléssel indult el az MTVA székházába, hogy a televízió élő adásában olvassa fel 16 pontot. Néhány perc elteltével a demonstrálókkal azt közölte, hogy az MTVA vezetősége részéről olyan választ kapott, hogy erre nincs lehetőség, de a közmédia a demonstrációról hírműsoraiban beszámol, illetve bármikor szívesen látják a televízió, illetve a rádió műsoraiba az ellenzéki pártok képviselőit.

A Tisza Párt elnöke felolvasta az MTVA ezzel kapcsolatos közleményét, majd ismertette a közmédia működését érintő 16 pontból álló követelését.

Az MTVA visszautasította az erőszakos követeléseket

A közmédia visszautasítja azokat az erőszakos követeléseket, melyek a törvényi szabályokkal szembeszegülve ismételten kísérletet tesznek arra, hogy beavatkozzanak a közmédia működésébe, a szerkesztői szabadságba, a műsorstruktúrába, és politikai kézi vezérlést akarnak kialakítani a közmédia vonatkozásában. Ez az európai uniós szabályokkal is ellentétes – közölte az MTVA szombaton este.

A közlemény szerint a közmédia

visszautasítja az MTVA munkatársait érintő atrocitásokat,

visszautasítja a gyalázkodást, a fenyegetést,

visszautasítja a folyamatos megalázását a közmédia és más médiumok munkatársainak.

Magyar Péter, büntetőeljárás alá vont európai parlamenti képviselő állításaival szemben a közmédia csak a 2022. évi országgyűlési választásokat követő egy évben (2022. április 3. és 2023. április 2. között) az ellenzéki pártok képviselőit összesen 6764 alkalommal hívta meg televízió- és rádió műsoraiba. Ezekből

összesen 161 alkalommal fogadták el a meghívást, 6603 esetben nem jelentek meg

– olvasható a közleményben.

A konkrét meghívások összességében a következőképp alakultak az MTVA szerint az M1 Ma reggel és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsoraiban, pártokra bontva: