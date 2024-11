A kormányhivatal a múlt héten adott ki hivatalosan tájékoztatást arról, hogy jogellenesen és szabálytalanul építkezett a telkén Tordai Bence országgyűlési képviselő. Ezért Budapest Főváros Kormányhivatalának építésügyi hatósága arra kötelezte a képviselőt, hogy a határozat szerint szabálytalanul épített II. kerületi ingatlanát hat hónapon belül bontsa le.

A 24.hu azt írta korábban, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az ellenzéki politikus 2016-ban egy telket vásárolt Budapest II. kerületében, amelynek a helyén eredetileg egy régi parasztház állt, azonbna ezt az épületet a politikus elbontatta, miközben az építkezést átalakításnak, felújításnak állította be. Tordai azonbna azt nyilatkozta, hogy szabályosan járt el.

Az elmúlt négy évben a Fővárosi Kormányhivatal összesen 144 esetben adott ki határozatot szabálytalan építkezés miatt, ám ebből csak 38 esetben hajtottak végre kényszerbontást.

Hogy pontosan hány esetben indult építésrendészeti eljárás és hányszor szabtak ki pénzbírságot, azt nem tudni, a Népszava kérdéseinek egy részére ugyanis a Sára Botond vezette kormányhivatal úgy válaszolt, hogy a kért adatok vonatkozásában nem írnak elő kötelezettséget a hatályos jogszabályok.

A lap szerint ugyanakkor a KSH adataiból kiderül, hogy 2020 óta összesen 3835 ház épült Budapesten, vagyis épp olyan formában, ahogy Tordai Bence országgyűlési képviselő esetében is. Így a fentiekkel összevetve az épületek 4 százalékára adtak ki bontási határozatot és csak az ingatlanok szűk 1 százalékánál jelentette a kényszerbontás az egyetlen megoldást.

A párbeszédes ellenzéki képviselő 131 négyzetméteres házának esetében is ez történt, és hogy miért, azt Sára Botond főispán a közösségi oldalán indokolta meg. Mint írja, szerinte Tordai Bence a hatóságokat megtévesztve felújítási tervet nyújtott be a háza felújítására, ezután pedig állítása szerint lebontotta azt és újat épített helyette, amire a képviselőnek „nem volt engedélye és a helyi építési szabályoknak sem felel meg.” Sára Botond azt is írja, hogy mindezt a szakértői vélemény, a bíróság és a Kúria is megerősítette.

Tordai Bence korábban már bejelentette, hogy bírósághoz fordul az ügyben és azonnali jogvédelmet kér a családi házra. A képviselő az üggyel kapcsolatosan politikai elfogultságot, valamint eljárási szabálytalanságot is emleget miközben ő elmondása szerint minden jogszabályt betartott.