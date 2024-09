A borvidéken összességében nem jelentkezett csapadék az említett időszakban, csupán a borvidék nyugati szélén hullott elvétve 1-2 milliméter eső. Az aszály mértéke megmutatkozik a lombozat sárgulásában, száradásában, valamint a fürtök ráncosodásában és töppedésében is – írja a Magro.hu.

A vadkár fokozódása még várható, mivel a folyadék hiánya miatt az állatok kényszerből is pusztítják a szőlőültetvényeket.

A seregélyek jelenléte is egyre általánosabbá kezd válni, így indokolt lehet a védekezés valamilyen formája az ültetvényeken. Sok helyen korán megtartották idén már a szüretet, főleg a Sárgamuskotályos ültetvényeken.

A munkaszervezést és a fürtök feldolgozását is nehezíti a magas hőmérséklet, ami egyedi kihívást jelent ebben az évjáratban.

A szőlő érésmenetében továbbra is tapasztalható a koraiság, így a cukortartalom magasabb tartománya és a savak csökkenése. Több helyen is ráncosodással kísért töppedés tapasztalható a fürtökön, amely az aszály tüneteit mutató lombozat mellett arra utalhat, hogy a szőlőtőke nedvességet von ki a bogyókból. Ez okozhatja adott esetben az „ugrásszerű” cukortartalom növekedést és a savak koncentrálódását is, ezáltal befolyásolva a beltartalomban mért értékeket.

Minden vizsgált szőlőfajta esetében növekedett a bogyók cukortartalma. A mintaterületekről származó mustokban mérhető cukor mennyisége a Furmint fajta esetében 200-250 gramm/liter, a Hárslevelűnél hasonlóan 200-250 g/l.

Az egyetlen megmaradt a Sárgamuskotály mintaterületnél pedig 203 g/l volt a mérhető cukortartalom. Az anonim minták esetében is hasonló értékek fedezhetőek fel, viszont ott akadt alacsonyabb érték a Furmint (189,29 g/l) esetében és magasabb eredmény a Sárgamuskotálynál (246,7 g/l). A titrálható savtartalmak 6,5 g/l és 9,5 g/l közötti tartományban alakultak, de jellemzőbbek a 7 gramm/liter körüli értékek. Az anonim mintáknál már van 5 gramm/liter alatti savtartalom is.

A szeptember 9-én kezdődő hét során azonban már elkezdődött az évszaktól eltérő magasabb hőmérséklet csökkenése, valamint csapadék is megérkezett. Ezek kihatnak az érésmenetre és a szüreti munkálatokra is. A felvásárlások kezdetével egyre több területet érinthet majd a szüret, amely szeptember folyamán egyre több helyen várható.