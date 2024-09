Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke portálunkkal közölte: a testület rendes ülést tart szeptember 26-án csütörtökön, így nem a helyzet miatti rendkívüli döntésről van szó.

Közölte azt is, hogy

az aktuális nemzetbiztonsági kérdések címszó alatt fogja kérdezni a szolgálatok képviselőit.

Nem sokkal ezután hivatalos közleményében az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke hangsúlyozta, a testület ezúttal is minden olyan témát érinteni fog az aktuális nemzetbiztonsági kérdések napirendjében, amelyek hatással lehetnek Magyarország nemzetbiztonsági érdekeire, vagy kapcsolatosak lehetnek a hazai titkosszolgálatok működésével.

Sas Zoltán leszögezte: a felrobbant személyhívók ügyéről bizottsági elnökként is egyelőre csak nyílt forrásokból, vagyis a sajtóból értesült.

Ezzel kapcsolatosan minden felmerülő kérdésre a konkrét tények ismeretében tudok válaszolni, de csakis akkor, ha az illetékes szervektől – a titkosszolgálatoktól – erről tájékoztatást kapok, és utána az információk, vagy azoknak egy része meg is oszthatók a nyilvánossággal



– írta.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerda délután azt közölte:

„a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő-közvetítő cég, nincs magyarországi gyártó- és telephelye, a bejelentett címen egy fő cégvezetője van, a hivatkozott eszközök pedig sohasem jártak Magyarországon”.

Mi történt?

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint 20 ember meghalt és több mint 450 megsebesült szerdán Bejrút külvárosaiban és a Bekaa-völgyben, míg a keddi robbanások halálos áldozatainak száma 12-re emelkedett, köztük két gyermekre, és közel 3000-en megsebesültek.

A keddi robbanások során izraeli források szerint izraeli kémek távolról robbantották fel az általuk elhelyezett robbanóanyagokat, amelyeket a Hezbollah 5000 csipogót tartalmazó megrendelésében helyeztek el, mielőtt azok az országba léptek volna. Izraeli tisztviselők nem kommentálták a robbantásokat, de biztonsági források szerint a Moszad volt a felelős. A Hezbollah egyik tisztségviselője szerint az epizód a csoport történetének legnagyobb biztonsági incidensét jelentette – adott hírt róla a Reuters, amelynek riportere Bejrút déli külvárosában látta, amint a Hezbollah tagjai kétségbeesetten szedték ki az elemeket azokból a walkie-talkie-kból, amelyek nem robbantak fel, és a részeket fémhordókba dobálták.

Átfogó támadás nyitánya lehet

A jelenleg elérhető információk alapján a csipogók felrobbantása része volt egy átfogóbb tervnek, ami preparált laptopok, rádió adó-vevők és telefonok felrobbantásával folytatódott. A támadások a Hezbollah dél-libanoni csoport tagjai ellen, illetve feltételezhetően annak kommunikációjának megbénítására irányultak.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az első hullámnak nem csak a Hezbollah tagjai, hanem más, csipogót hagyományosan használó szakmák tagjai is áldozatul estek a libanoni egészségügyi miniszter közlése szerint.

„Az elérhető sajtóinformációk szerint Dél-Libanonban és Bejrútban volt a legtöbb sérülés, de Szíriában is történtek ilyen esetek, és a sebesültek között van Irán libanoni nagykövete is. A Hezbollah azonnal Izraelt tette felelőssé az eseményekért, Izrael hivatalosan nem kommentálta ezt. Egyes elemzők szerint ez lehet a nyitánya egy átfogóbb izraeli támadásnak, kihasználva a feltételezhető kommunikációs problémákat a Hezbollah soraiban. A következő napok eseményei fogják megmutatni, hogy valóban erre kerül-e sor” – hangsúlyozta lapunknak Kemény János, az NKE John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, aki egy gyors áttekintést is adott a Hezbollahról.