A libanoni egészségügyi minisztérium szerint 20 ember meghalt és több mint 450 megsebesült szerdán Bejrút külvárosaiban és a Bekaa-völgyben, míg a keddi robbanások halálos áldozatainak száma 12-re emelkedett, köztük két gyermekre, és közel 3000-en megsebesültek.

A keddi robbanások során izraeli források szerint izraeli kémek távolról robbantották fel az általuk elhelyezett robbanóanyagokat, amelyeket a Hezbollah 5000 csipogót tartalmazó megrendelésében helyeztek el, mielőtt azok az országba léptek volna. Izraeli tisztviselők nem kommentálták a robbantásokat, de biztonsági források szerint a Moszad volt a felelős. A Hezbollah egyik tisztségviselője szerint az epizód a csoport történetének legnagyobb biztonsági incidensét jelentette – adott hírt róla a Reuters, amelynek riportere Bejrút déli külvárosában látta, amint a Hezbollah tagjai kétségbeesetten szedték ki az elemeket azokból a walkie-talkie-kból, amelyek nem robbantak fel, és a részeket fémhordókba dobálták.

Átfogó támadás nyitánya lehet

A jelenleg elérhető információk alapján a csipogók felrobbantása része volt egy átfogóbb tervnek, ami preparált laptopok, rádió adó-vevők és telefonok felrobbantásával folytatódott. A támadások a Hezbollah dél-libanoni csoport tagjai ellen, illetve feltételezhetően annak kommunikációjának megbénítására irányultak.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az első hullámnak nem csak a Hezbollah tagjai, hanem más, csipogót hagyományosan használó szakmák tagjai is áldozatul estek a libanoni egészségügyi miniszter közlése szerint.

„Az elérhető sajtóinformációk szerint Dél-Libanonban és Bejrútban volt a legtöbb sérülés, de Szíriában is történtek ilyen esetek, és a sebesültek között van Irán libanoni nagykövete is. A Hezbollah azonnal Izraelt tette felelőssé az eseményekért, Izrael hivatalosan nem kommentálta ezt. Egyes elemzők szerint ez lehet a nyitánya egy átfogóbb izraeli támadásnak, kihasználva a feltételezhető kommunikációs problémákat a Hezbollah soraiban. A következő napok eseményei fogják megmutatni, hogy valóban erre kerül-e sor” – hangsúlyozta lapunknak Kemény János, az NKE John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, aki egy gyors áttekintést is adott a Hezbollahról.

Dél-Libanon urai

A szakértő leírása szerint a Hezbollah Dél-Libanonban egy meghatározó félkatonai erő, szociális szervezet és politikai párt egyben, ami a nyolcvanas évek óta aktív, jelentős iráni pénzügyi és fegyveres támogatásban részesül. A csoport 2006-ban egy hónapig tartó nyílt fegyveres konfliktust vívott Izraellel, a szíriai polgárháború kitörése után pedig a szíriai rezsim oldalán részt vett a harcokban.

Mentőautó érkezik a tömeges robbantások sebesültjeihez 2024. szeptember 17-én Bejrútban. Kép: Getty Images

Emellett a Hezbollah a legtöbb nyugati ország által terrorista csoportként van számon tartva, mivel a nyolcvanas és kilencvenes években számos ilyen támadást hajtott végre Libanonban lévő nyugati érdekeltségek ellen, illetve külföldön izraeli érdekeltségek ellen. A csoport a tavaly októberi Hamasz támadás óta egy változó intenzitású fegyveres konfliktust vív Izraellel, ami a civil lakosság kitelepítését vagy elmenekülését vonta maga után a határterület mindkét oldalán. A csoport rakétákat indít izraeli célpontok ellen, míg Izrael tüzérséggel és légierejével támadja a csoport állásait, és fegyvereseit. Mindkét oldalon számos áldozata van a közel egy éve tartó fegyveres összetűzésnek.

Kemény János úgy látja, hogy

a csipogók alkalmazásával a Hezbollah kommunikációjában a biztonság növelését kívánták elérni, mivel ezek az eszközök üzeneteket képesek fogadni, de az okostelefonokkal ellentétben nem sugároznak információkat vissza a hálózatba, így a tulajdonos holléte, kommunikációja, és egyéb fontos személyére vonatkozó információk nem állapíthatóak meg egykönnyen.

„A változást maga a Hezbollah főtitkára, Hasszan Naszrallah is kommunikálta a csoport és a szélesebb közvélemény felé. Ennek következtében viszont nagyszámú csipogó gyors beszerzését tette ez a lépés szükségessé, ami úgy tűnik, hogy egy ideális támadási felületet biztosított.”

A szakértő szerint a jelenlegi információk nem tesznek lehetővé egyértelmű következtetést arra vonatkozóan, hogy hogyan hajtották végre a támadást. Két elmélet látott napvilágot: az egyik szerint az eszközök akkumulátorát valahogy robbanásszerű kisülésre tudták bírni, a másik szerint az eszközöket manipulálták, néhány gramm robbanóanyaggal és valamilyen detonációs mechanizmussal ellátva azokat.

Utóbbi elmélet mellett szól, hogy az eszközök nagyjából egy időben robbantak fel, az akkumulátorok kisülése szakértők szerint nehezen lett volna ilyen precízen időzítve kivitelezhető.

„Azt jelen állás szerint nem lehet megállapítani, hogy a gyártás, vagy a szállítás közben történt a manipuláció, esetleg csak egyes alkatrészek manipulálásáról van szó, amit még az összeszerelés előtt végrehajtottak” – hangsúlyozta Kemény János, aki szerint a támadás második fázisa valószínűleg a „nemzetközi sajtóban megjelent magyar szálat kissé a háttérbe fogja szorítani, mivel a jelek szerint számos egyéb eszköz manipulálására is sor került. Az ekkora támadás azonban mindenképpen hosszas előkészítést igényelt, és az, hogy a végrehajtásig nem kompromittálódott a terv, a Hezbollah számára politikai és biztonsági kudarc, az egyik, ha nem a legjelentősebb a csoport történetében.”

Libanon: bolgárok szállították le a Hezbollahnak a felrobbant csipogókat? Sajtóhírek szerint egy szófiai székhelyű cég vásárolta Tajvanról azokat a személyhívókat, amelyeket végül a Hezbollahnak adtak el.

Az NKE John Lukács Intézetének tudományos munkatársa érdekes és nyitott kérdésnek tartja, hogy a csipogókon és az egyéb időközben felrobbant eszközökön történő kommunikáció is kompromittálódott-e. Amennyiben igen, úgy a Hezbollah egy nagyon komoly kommunikációbiztonsági problémával kell, hogy szembenézzen, és fel kell tételeznie, hogy a bevett csatornáik sebezhetőek, és alternatívákat kell találniuk.

2024. szeptember 17., Libanon, Bejrút: sebesülteket szállító mentőautók érkeznek az Amerikai Egyetem kórház sürgősségi osztályára. Kép: Getty Images

„Szélsőséges esetben a csoport tagjainak kilétének, fontosabb állások helyének a kompromittálódása is elképzelhető. Első lépésben a csoportnak azonnal minden elektronikus kommunikációs eszközét alaposan ellenőriznie kell, és az új eszközök esetében is ezt szisztematikusan meg kell majd tennie, valamint a korábbi beszerzési források helyett újakat kell majd találniuk, mivel azok több esetben nyilvánvalóan kompromittálódtak” – húzta alá Kemény János, aki egyben megjegyezte, hogy

a támadás következtében megsebesült Hezbollah tagok személye a közösségi médián vagy egyéb forrásokon keresztül is ismertté válhatott, további biztonsági problémákat teremtve a csoport számára.

A szakértő úgy látja, hogy a támadásnak nagyon komoly pszichológiai hatásai is lehetnek, mivel ezután egy rövid ideig mindenképpen a Hezbollah és szövetségesei számára fontos kérdés lesz, hogy milyen más biztonsági rés van, amit még nem fedeztek fel.

Arculcsapás a javából

„A támadássorozat a Hezbollah libanoni és szélesebb arab közvélemény irányába kialakított arculatán is rést ütött, mivel a csoport a katonai eredményeit, fegyelmezettségét és titoktartását szokta hangoztatni, az ekkora biztonsági fiaskó azonban sokat levon ennek az értékéből” – fűzte hozzá Kemény János. Hozzátette, hogy a csipogók és egyéb kommunikációs eszközök felrobbanása egy amúgy is rendkívül feszült helyzetben következett be, ahol az elmúlt hónapokban több alkalommal is a nyílt háborús helyzet kialakulása komolyan felmerült. Izrael több magas rangú Hezbollah vezetőt ölt meg célzott támadásokban. Fuad Shukr július végi megölése jelentős megtorlócsapásra késztette a csoportot.

A mostani nagyméretű és látványos támadás a csoport tagjai ellen feltételezhetően egy nagyarányú ellencsapás végrehajtására fogja késztetni a Hezbollah vezetését a renoméja helyreállítására, ami azonban eddig igyekezett elkerülni a nyílt háborús helyzet kialakulását.

– mondta a szakértő.

„A robbanások után pedig az izraeli kormány több képviselője az észak-izraeli menekültek visszatéréséről beszélt, ami vagy pszichológiai nyomásgyakorlás egy formája vagy pedig a Hezbollah elleni katonai fellépés előkészítésére utalhat. A következő hetek meg fogják mutatni, hogy ez a támadássorozat a konfliktus új, intenzívebb szakaszához vezet, vagy marad a mostani csapás-ellencsapás spirál” – fűzte hozzá Kemény János, aki felhívta figyelmet arra, hogy Libanon számára ez a támadássorozat egy újabb fejezet negatív fejlemények hosszú sorában.

Baalbek, Libanon - 2024. szeptember 18-án: Egy felrobbant walkie-talkie rádióberendezés. Kép: Getty Images

Az ország komoly gazdasági és politikai válsággal küzd, ami a bejrúti kikötő felrobbanása után kezdődött érdemben és a teljes libanoni társadalmat áthatja. Egy kiéleződő Hezbollah-izraeli konfliktus minden bizonnyal a fennálló társadalmi válság további elmélyüléséhez fog majd vezetni, és a régióban, valamint annak határain túl is komoly következményei lehetnek.