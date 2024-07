Csütörtökön újraválasztotta az Európai Parlament plénuma Strasbourgban Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnöki tisztségébe. A titkos szavazáson a konzervatív német politikus 401 igen szavazatot szerzett, 284-en nemmel szavaztak, 15-en tartózkodtak. Újraválasztásához a 720 tagú testület abszolút többségére, vagyis legkevesebb 361 képviselő szavazatára volt szükség.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az Európai Néppárt (EPP) által újraválasztásra jelölt eddigi elnöke a választás előtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. július 18-án. Kép: MTI, Purger Tamás

Az újraválasztott elnök „erős üzenetnek" nevezte ismételt megválasztását és kiemelte: az elkövetkező öt évben nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a társadalmi igazságosság és a gazdaság erősítésére, és, mint mondta, „az emberek biztonságán és védelmén" fognak dolgozni. Von der Leyen egyedül indult a bizottsági elnöki tisztségért.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken arról beszélt, Magyarország nem támogatta az újraválasztását, „hiszen harmatgyenge az a teljesítmény, ami az elmúlt 5 évben az Európai Bizottság letett az asztalra: sokkal többet kellett volna kapnia az embereknek. Von der Leyen nem a politikai ellenfelünk, ő a mi alkalmazottunk: a biztosság elnökének az a dolga, hogy a miniszterelnökök által megszabott irányvonalat hajtsa végre. Egy függelmi viszonyban van, ezért nem az a kérdés, hogy mit csinált, vagy nem csinált."

Az Európai Tanácsban van az európai politika súlypontja.

„Von der Leyennek azt kell tenni, amit a miniszterelnökök mondanak, és ha változást akarunk akarunk elérni, azt a nemzeti választásokon kell megtenni, ilyen a német tartományi, vagy az osztrák választások" – mutatott rá ak ormányfő.

„Remélem, hogy mi, miniszterelnökök jobbak leszünk abban, hogy mutassuk az irányt. Ne tekintsük őt tehát ellenfélnek, az egy abszurd helyzet lenne. Tekintsük azokat ellenfelünknek, akik Magyarország ellen dolgoznak, ilyen Manfred Weber, vele kell majd nagy csatákat vívni" – húzta alá.

A kormányfő szerint az nem megy, hogy egy politikust a jobboldali szavazók megválasztanak, majd lepaktál a baloldallal. „Az emberek nem akarják, hogy a családjaikból viccet csináljanak, kignyolják azokat az értékeket, amiket egy jobboldali, konzervatív ember képvisel. A baloldal ezt soha nem akarta."

A Patrióták Európáért frakció létrejöttéről szólva azt mondta, egy migrációellenes, családpárti Európát képzel el. Az európai politika egy folyamat, állandó változásokból áll, mint már mondtam: sok, fontos választás van előttünk.

Ha nem vagyunk versenyképesek, rosszul élünk, hiszen a termékeinket nem tudjuk eladni a világban. Mint ha legyártanánk a Mercedest, az Audit, vagy a Ricther a gyógyszereket, de nem tudnánk eladni, olyan ára lenne. A versenytársak elvinnék a kormányfő szerint a lehetőségeket, meghódítanák helyettünk a piacot. Mario Draghi, akivel tárgyaltam, szintén a versenyképességet állítja a középpontba.

A magyar EU-elnökség, mint saját magunk által választott téma és fontos célkitűzés a versenyképesség. Lesz erről egy paktum is: az európai gazdaság előtt új fejezet nyílhat november 8-án.

A fentiek – mint hangsúlyozta – persze összefüggenek a háborúval. Egy olyan háborúval, amire rengeteg pénzt költünk Orbán Viktor szerint. „Már az elektromos autó támogatásokat, az infrastruktúra-fejlesztéseket az Ukrajnába folyó pénzek miatt vissza kellett vonni." Egészen addig, ameddig háborús időszak van, háborús költségvetést kell készíteni,

Ha 2025-ben már nem ilyen büdzsét kéne megalkotni, az megkétszerezné a magyar gazdaság növekedését: ha béke van, „abban a pillanatban egy más gazdasági helyzetben találjuk magunkat."

Trumpot meglőtték

„A politikai élet színpadáról letakarítják a békepárti politikusokat, én tárgyaltam vele – az elnök úr harcra kész, remélem, hogy a Jóistennek tervei vannak vele" – felelte az amerikai elnök ellen elkövetett merénylettel kapcsolatban Orbán Viktor.

Mint rámutatott: „beszéltünk gazdasági kérdésekről is, a mögötte álló csapattal nekünk nagyon jó a kapcsolatunk, és benne is vagyunk ebben a gazdasági szakértői gárdában is.

„Vannak olyan elemek, amiket szívesen áthoznék Magyarországra ilyen az, hogy ne adóztassák meg a borravalót. (...) Nem csak mi adunk, de kapunk is majd javaslatokat, szurkolunk a sikeréért. 4 év 40-nek tűnt, de ismét lehet békepárti elnöke Amerikának."