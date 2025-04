Marine Le Pen: Ez boszorkányüldözés, semmit sem fogok feladni

A francia Nemzeti Tömörülés elnöke szerint a jogállamiságot és a demokráciát is semmibe vette az ellene hozott bírósági döntés. Vasárnap esti nagygyűlésén Marine Le Pen békés, demokratikus, hazafias ellenállásra szólította fel híveit. Eközben ellentüntetést szervezett Párizsban a baloldali Engedetlen Franciaország, sőt, még az elnöki tábor vezető ereje, a Reneszánsz is nagygyűlést tartott, amelyen Orbán Viktor neve is szóba került.