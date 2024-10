„Vasárnap is meló van: kihelyezett frakcióülés Esztergomban. Téma: az új gazdaságpolitika. Este pedig irány Berlin!” Ezekkel a szavakkal jelentkezett be Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy képet is megosztott a városba érkezéséről.

A miniszterelnök ma zártkörű helyzetértékelést tart a kormánypártok országgyűlési frakciói előtt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szintén tudatta közösségi oldalán, hogy kezdetét vette a rendezvény. Ahogyan fogalmazott: „rendhagyó időpont, rendes frakcióülés”.

A Fidesz–KDNP vasárnap és hétfőn tartja Esztergomban kihelyezett frakcióülését, miután az árvíz miatt a szeptember végére tervezett megbeszélést mostanra halasztották.

Az ilyen jellegű tanácskozások első napján hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök szokott zárt körben helyzetértékelést tartani.

Legutóbb a tavaszi parlamenti ülésszak kezdete előtt, Balatonalmádiban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a kiemelt napirendi pontok között szerepelt: