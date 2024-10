Orbán Viktor a közrádióban úgy fogalmazott, egy érdekes helyzetben találta magát az Európai Parlamentben, miután bemutatta a magyar soros elnökség terveit. Úgy vélte, egy mély, átgondolt programot készítettek, amely „kiváló szakmai munka” lett Bóka János vezetésével. Mint mondta, fontos vitát lehetett volna tartani az európai ügyekről, de ehhez képest „láthatóan akik összejöttek, azok ilyen vérgőzös állapotban voltak”, és nem vitát folytatni akartak, hanem egy „politikai pofozkodást képzeltek el”.

És nekünk rontottak. Amikor tízen jönnek az emberre az rock and roll, szóval rock and roll volt

– mondta Orbán Viktor. Hozzátette, ha nem válaszolt volna határozottan a támadásokra, akkor „baleknak néznek bennünket”.



Néhány lángos, tasli, az ott le is esett

– tette hozzá. Megjegyezte, minden tudását beleadta abba, hogy választ adjon a kritikákra, de a vita színvonala „a béka feneke” alatt volt, és őt is sokkolta, az, ami történt.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Brüsszel továbbra is a migrációs paktumot erőlteti, és szerinte továbbra is „zsoldosokat” akarnak Magyarországra küldeni, és kormányváltást akarnak, de ehhez a magyaroknak is lesz egy-két szava, és mi ezt nem fogjuk tétlenül nézni – tette hozzá.

Egész Európa fordul, kell még egy kis idő, és be fognak állni egy migrációellenes vonalba

– foglalta össze véleményét.

Orbán Viktor szerint a gazdasági semlegesség 3-6 százalékos növekedést fog eredményezni. Hozzátette: ez majd csak a 2025-ös első negyedévben lesz látható.

Beszélt arról is, hogy a lakhatás fontos téma lesz a jövőben, kész koncepciók vannak ezeken a területeken, „ezek jól állnak”. Ezen kívül jól haladnak a tárgyalások. Hozzátette, úgy látja, hogy meg tudnak állapodni a minimálbérről, és meg tudunk állapodni a béremelésekről is.

Célunk, hogy egymillió forintos átlagkereset legyen Magyarországon

– ismételte meg Orbán Viktor.



A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a közeli jövőben indulni fog egy Demján Sándor nevével fémjelezett kisvállalkozói program, bár ez még kidolgozás alatt áll. Szerinte ezek meg fogják lendíteni a magyar gazdaságot 2025 első negyedévében. Kitért arra is, hogy az autóiparban zajlik az elektromobilitásra való átállás. Kijelentette, minden nagy autógyár itt marad.

Ezt még az emberek nem látják, de nyilvánvaló lesz, hogy 2-3 lépéssel a világ előtt jártunk, amikor az autógyártást átállítottuk

– fogalmazott. Mint mondta, ezért is meri vállalni azt, hogy a következő évben a 3-6 százalékos lesz a gazdasági növekedés.



A magyar gazdaság kilátásai Orbán Viktor szerint fényesek.