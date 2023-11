Orbán Viktor a beszélgetés elején beszélt az illegális bevándorlásról, megállapította, hogy most most Európában is megállapították, hogy a migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár, ezt megerősíti meg a nyilvánosságra hozott magyar titkosszolgálati jelentés is – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy elsősorban azok nem akarnak hazánkban és Európában „mini Gázákat”, akiknek van gyerekük, a gyerektelenek szívesen élnek bevándorlókkal – hangoztatta.

A kormányzat elutasítja a migrációt, ezért idegenrendészeti szigorításra van szükség – mondta. Ugyanakkor szerinte az eddig szabályozás módosítása csak egy fércmunka lenne, ezért egy teljesen új törvényt kell megalkotni, ami szigorítani fog, kikényszerítő erővel bír, és szabályozza, ki milyen jogcímen, mennyi ideig lakhat itt. A munkahelyeket a magyaroknak kell fenntartani – utalt a miniszterelnök a vendégmunkásokra, akikről elvileg szintén ez a törvény fog rendelkezni. Orbán Viktor állítása szerint ezt még az idén elfogadja a parlament.

A magyar gazdaságról elmondta, hogy mielőtt ’24-es tervekről beszélnénk, „jól be kell fejezni a ’23-as évet”. Ez szerinte rendkívül nehéz lesz a magyar politika számára, de a magyar emberek számára „talán nem”, ugyanis szeptembertől már reálbér-emelkedés tapasztalható. Mint mondta, vannak kétségei az OECD-adatokban, ugyanakkor a kimutatás szerint hazánkban már a második félévben emelkedtek a reálbérek.

Aláhúzta azt is, hogy az EU 3-4-5 milliárd euróval tartozik hazánknak, ami nem lehet üzlet tárgya, nem lehet azt összekötni Ukrajna EU-s tagságának a támogatásával.

Kiemelte, hogy a kormányzat idén három dolgot vállalt: a nyugdíjak értéke nem veszíthet, a munkahelyeket megvédik, és egy számjegyűre vágják az inflációt (itt a jegybank tevékenysége mellett lépett a kormány – szúrt oda Matolcsy Györgynek Orbán Viktor), és ezeket meglátása szerint be is tartották.

A következő év a gazdasági növekedés visszaépítésről szól majd, ugyanis „a gazdasági növekedés jó hír”, majd kiemelte, hogy a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedni fog.

Árnyalja a képet, hogy Orbán Viktor szerint 2024 januárja és szeptembere között európai vita fog zajlani a magyar extraprofitról, a rezsitámogatásról és a kamatstopról.