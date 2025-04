Cikkünk frissül...

Bár eredetileg szerdán érkezett volna Budapestre, végül csütörtökön ért hazánkba az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanjahu delegációjával együtt ma hajnalban érkezett a magyar fővárosba, ahol a tervek szerint még délelőtt személyesen találkozik Orbán Viktorral.

A diplomáciai küldöttség érkezése és itt tartózkodása okán természetesen a város számos pontján módosították a közlekedési rendet, számottevő forgalmi korlátozásokkal kell kalkulálni. Ezen változások a következő négy napot érintik.

Netanjahut Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a magyar kormányfővel pedig ezt követően kezdett tárgyalni. Ami a nyilvánosság számára releváns, hogy közölték, az eredeti 10 órai kezdés helyett 11 és 12 óra között kerül sor a Karmelita kolostorban a két politikus közös sajtótájékoztatójára, ehhez képest bőven van csúszás.

Az Economx munkatársa is figyelemmel kíséri helyszínen az eseményt, az elhangzottakat, illetve az említésre érdemes történéseket.

Orbán Viktor miniszterelnök katonai tiszteletadás mellett fogadja Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt a Budavári Palota Oroszlános udvarában 2025. április 3-án Kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI / Fischer Zoltán

Vasszigor a bejutásnál, a TEK átfogó és kiemelt védelmet biztosít

Délelőtt 10 után nem sokkal máris adódott váratlan fejlemény újságírói nézőpontból az odajutásban.

„A Dísz tér sarkán állították le a sajtósokat, ide rakták ki az átvilágító gépet is, egy sátorba. Ilyet se láttam még”

– jelezte lapunknak tudósítónk, megjegyezve, hogy van egy csomó civil autós fegyveres, meg TEK-es is a környéken.

Eddig a helyszínen tartózkodókkal együtt úgy tudják, elvileg félkor engedik tovább őket.

Leellenőrizték külön mindenki telefonját



– jelezte a szigorú ellenőrzésen frissen átesett kollégánk.

Időközben maga a Terrorelhárítási Központ is kifejtette, a TEK a hangolja össze a budapesti látogatás alatt Izrael Állam miniszterelnöke, Benjámin Netanjahu személyi védelmét. Kitértek arra is, hogy az izraeli miniszterelnök a kiemelten védett személyek csoportjába tartozik; a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai is nagy számban vesznek részt a feladatok végrehajtásában, „hiszen egy ilyen szintű biztosítás komplex munkát igényel”.

Orbán Viktor már posztolt is

A magyar kormányfő Facebook-oldalán már tömören meg is jelent egy bejegyzés a közelgő tájékoztató előtt.

Budapesten, biztonságban. Isten hozta Benjamin Netanjahu miniszterelnököt Magyarországon!



– így Orbán Viktor.

Komoly csúszás és kisebb káosz

Orbán és Netanjahu sajtótájékoztatójának kezdete értesülésünk szerint tovább csúszik, méghozzá

12 óra utánra becsülik a kezdést.

A két miniszterelnök eredetileg 10 órai tájékoztatója így jelentős késéssel indul, bár még nem bizonyos a pontos kezdés ideje – jellemezte a teremben uralkodó állapotokat munkatársunk fél 12-kor.

Kollégánk elmondása szerint nagyon nagy számmal képviselteti magát a nemzetközi sajtó, az élő bejelentkezések folyamatosak. Az izraeli média is jelen van.

Az államfő is fogadta az izraeli kormányfőt

Mindeközben Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön a Sándor-palotában fogadta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. A felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, a jövőbeni lehetőségeket, valamint az aktuális nemzetközi kihívásokat, ezt közölte a Sándor-palota. Eszerint egyetértettek abban, hogy azonos módon vélekednek a biztonsággal, a nemzeti szuverenitással és a nemzeti identitással összefüggő kérdésekről.

A magyar államfő többek közt leszögezte: meggyőződése, hogy egy erős Izrael nemcsak a Közel-Kelet, hanem Európa biztonságához, az európai zsidóság védelméhez és az antiszemitizmus elleni küzdelemhez is elengedhetetlen.

„Bár mindketten kis népek vagyunk, azonban a kis népek is tudnak nagy dolgokat véghezvinni”

– reflektált a fogadtatásra Netanjahu.

Az izraeli kormányfő hivatalos közösségi oldalán fotós és videós beszámolót is közzétettek.

Azt írták, az izraeli miniszterelnököt és feleségét ma Budapesten ünnepségen köszöntötte Orbán Viktor a feleségével együtt, díszőrséggel. Netanjahu később az elnöki palotában találkozott Sulyok Tamással.

Kezdődik a nyilvános sajtóesemény

Tudósítónk 12:48-kor jelezte, hogy már kezdődik a várva várt sajtótájékoztató, jönnek be a vendégek.

