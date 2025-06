A vállalat szerdán jelentette be, hogy béta fázisban van a Copilot for Gaming, amelyet a tesztelők már ki is próbálhatnak az Xbox applikációban Android és iOS készülékeken.

Az asszisztens korai változatában válaszolni tud a felhasználó játékokkal kapcsolatos kérdéseire, valamint további információhoz vezető linkeket ad, és válaszol a fiókunk, a játékelőzményeink és az eredményeink alapján feltett kérdésekre.

A Copilot for Gaming béta verziója jelenleg angol nyelven és a Techcrunch írása szerint a 18 éves és annál idősebb játékosok számára érhető el számos országban. Magyarország egyelőre még nincs közöttük. Ugyanakkor a Microsoft azt tervezi, hogy a későbbiekben további régiókban is elérhetővé teszik.

Taylor O'Malley, az Xbox fő programmenedzsere egy blogbejegyzésben azt mondta, hogy az AI ebben a korai verziójában egy második képernyőn is elérhető lesz, anélkül, hogy a játékról elvonná a figyelmünket.