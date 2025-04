Gulyás Gergely azt mondta: a felmondási eljárást, az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően, a kormány csütörtökön kezdeményezi. Gulyás Gergely azt mondta: a felmondási eljárást, az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően, a kormány csütörtökön kezdeményezi. A Nemzetközi Büntetőbíróság „egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt", ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy – és erre a Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő elleni vádemelés a legszomorúbb példa – politikai testületté vált, tette hozzá.





A miniszter kiemelte: a kormány mindezt elfogadhatatlannak tartja, ezért úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában. Mint kifejtette, Magyarország eddig is sajátos helyzetben volt, mert szemben más ICC-tagállamokkal, az Országgyűlés soha nem hirdette ki a bíróság statútumát, így

az nem a belső jog része.

Mindezért a világos jogi álláspontunk az, hogy Magyarországon ennek alapján senkit letartóztatni, „senkivel semmilyen eljárást" kezdeményezni jelenleg sem lehetne – mutatott rá Gulyás Gergely. Közölte: Magyarország az előbbi kétes helyzetet nem azzal kívánja felszámolni, hogy kihirdeti az említett statútumot, hanem a felmondási eljárás eredményeként elhagyja a Nemzetközi Büntetőbíróságot.

Eltért eredeti céljától

A miniszter kifejtette, az ICC tevékenysége kapcsán „komoly aggályok merültek fel" nemzetközileg is az elmúlt időszakban. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak az Egyesült Államok, Kína és Törökország soha nem volt tagja, valamint az Egyesült Államok Kongresszusa is arról döntött, hogy kétpárti támogatással szankcionálni kívánja a ICC bíráit. Továbbá az európai partnerek között is, a leendő német kancellár vagy a hivatalban lévő lengyel miniszterelnök is világossá tette, hogy a kihirdetés miatt náluk fennálló belső jogi kötelezettség ellenére is semmibe vennék a bírósági döntést, és az izraeli kormányfőt szívesen látják. Mindezek jól bizonyítják, hogy az ICC tevékenysége „eltért az eredeti céltól", és miután „politika bírósággá vált", ezért Magyarország a jövőben nem kíván a tagja lenni – mondta Gulyás Gergely.

szembeszegül a bíróság utasításával, és csupán néhány európai főváros közölte, hogy letartóztatja Netanjahut, amennyiben az országuk területére lép, és amennyiben erre jogi kötelezettsége van. Több európai kormány is egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tett. Az elfogatóparancs közzétételét követően a magyar kormány kijelentette , hogy, és, és amennyiben erre jogi kötelezettsége van. Több európai kormány is egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tett.

Mit mondott a magyar miniszterelnök?







Orbán Viktor anno úgy fogalmazott , ha Benjamin Netanjahu eljön Magyarországra, „garantálom, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéletének semmilyen hatálya nem lesz Magyarországon, mi nem követjük az ebben foglaltakat, kizárólag a magyar-izraeli kapcsolatok minőségéből, állapotából indulunk ki."