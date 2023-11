A Magyar Honvédség szentesi egysége, a II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki ezred is részt vesz a nemrég kezdődött Adaptive Hussars 2023 nevű többnemzeti gyakorlaton. Az alakulat hídépítő zászlóalja már végrehajtotta az átcsoportosítást Tiszaroff térségébe, ahol a napokban hídátkelőt építettek – írja a Szegeder.

Ezt a rendezvényt tekintette meg hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök is egy helikopterről. A kormányfő közösségi oldalán posztolt arról, hogy „az elmúlt 30 év legnagyobb hadgyakorlata” zajlik most. „Alakulunk!” – zárta bejegyzését.

A miniszterelnöki sajtóiroda által közreadott képek szerint Orbán Viktor Budapestről egészen a nyíregyházi repülőtérig repült a Magyar Honvédség Airbus H-145M típusú helikopterével. 2018-ban amikor azt kérdezték a miniszterelnöktől, hogy miért egy luxusgéppel utazott Bulgáriába egy futballmeccsre, azt felelte: „Harminc éve is így mentem. Jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni.”