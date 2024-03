Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az informatikai piacot érintő kihívások miatt 2023 második felétől a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a junior informatikusok elhelyezkedésének időtartama Magyarországon: míg 2022-ig átlagosan 2-3 hónapot vett igénybe a kezdők munkába állása, addig jelenleg ez a folyamat akár 6-7 hónapig is eltarthat. A magyar gazdaság négy negyedéven át tartó technikai recessziója az informatika területét is érzékenyen érintette 2023-ban, emellett a magas hazai kamatkörnyezet a fejlesztési projektekre szánt forrásokat és hitellehetőségeket is visszafogta.

A „visszaesés” azonban várhatóan átmeneti lesz, az év második fele már élénkülést hozhat, „amit jól példáz, hogy épp jelen interjú elkészítése előtt tárgyaltam egy olyan, hazánkban is több száz főt foglalkoztató multinacionális IT-céggel, amely szeretné megduplázni magyarországi munkavállalói számát. Itthon tehát nincs szó az IT-szakemberek iránti kereslet drámai visszaeséséről

– jelezte az Indexnek Filep Szabolcs, a főként junior informatikusok képzésével és elhelyezésével foglalkozó PROGmasters alapítója és társügyvezetője.

Lassulás azonban kétségkívül van. Ugyanakkor vannak olyan cégek is, amelyek toborzási nehézségekkel küzdenek: egyre több munkáltató térne vissza ugyanis az irodai létre – csökkentett home office lehetőséggel –, ám az IT-munkavállalók sem szívesen mondanak le az otthoni munkavégzés lehetőségéről, és térnek vissza kizárólag irodai jelenlétre. Emellett a munkaerőpiacon elérhető juniorok tudásszintjében is óriásiak a különbségek, ami tovább nehezíti a cégek helyzetét a megfelelő jelöltek kiválasztásában.

Nyomot hagyott a recesszió

Filep Szabolcs a megtorpanás fő okaként az IT-projektekbe történő befektetések visszafogását jelölte meg. Ezeket a pénzeket a befektetők máshová csoportosították át az utóbbi 1-2 évben. Azokon a területeken, amelyeknél nem csökkentek az IT-befektetések, a korábbihoz hasonló ütemben vesznek fel junior munkavállalókat. Visszaesés az állami, illetve uniós támogatással futó IT-befektetések terén egyértelműen tapasztalható, ami a recessziós gazdasági környezetnek, valamint az uniós források hiányának tudható be.

„Az utóbbi években idehaza sok állami és uniós pénz vándorolt IT-fejlesztésekbe. A magas kamatkörnyezet és infláció hatására jelenleg ezek a beruházások elmaradnak, amik nagyon hiányoznak a rendszerből”

– erősítette meg a cégvezető.

Régiónkban az elmúlt egy évben valóban óvatosabban vesznek fel munkavállalókat az IT-cégek, cserébe azonban hosszú távon számolnak velük, itthon nincs például a tengerentúlihoz hasonló leépítési hullám.

A cégvezető rámutatott, az utóbbi években jócskán megnőtt az elvárás a frissen végzett junior programozók iránt. A cégek ma már olyan juniorokat keresnek, akik az iskolapadból kikerülve azonnali eredményt képesek felmutatni.

Fizetésre aligha panaszkodhatnak

A juniorok számára meghirdetett álláshelyek száma az öt évvel ezelőtti, vagyis a koronavírus-járvány előtti szintekhez képest kevesebb lett 20-30 százalékkal. Lényeges azonban, hogy most sem számottevő az álláshirdetések száma, hiszen a juniorpozíciók többségét nem hirdetik meg nyilvánosan.

A medior, illetve szenior programozók elhelyezkedése továbbra is könnyen megy, számukra a fizetés felső határa került némiképp lejjebb, vagyis már nem kérhetnek el némi túlzással akármennyit a munkájukért, ám a konszolidálódott fizetési szint is igencsak tisztes megélhetést jelent a magyarországi átlagkereseti lehetőségekhez viszonyítva.

A vállalat tavaly szeptemberi felmérése szerint a végzettek keresete a jellemzően 5-6 hónapos képzés után egy éven belül átlagosan havi bruttó 596 ezer forintot ér el. A 2017 óta végzett összes válaszadó bruttó havi átlagfizetése egy év alatt 806 ezer forintról 13,3 százalékkal nőtt, így tavaly szeptemberben már meghaladta a 913 ezer forintot. A 4–7 éves szakmai múlttal rendelkezők átlagosan havi bruttó 1,3 milliós fizetésre tesznek szert.

A cég várakozásai szerint a junior informatikusok átlagfizetése idén – a várható éves inflációt meghaladó mértékben – 15 százalék körüli mértékben növekedhet. Ebből is jól látszik, hogy hiába a piac jelenlegi megtorpanása, a szakmaváltásban gondolkodók számára továbbra is kiváló alternatíva lehet az IT-karrier.