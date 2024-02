A hetedik Országos IT Megmérettetésen a korábbi éveknél jóval több induló járult hozzá, hogy a kategóriákat hitelesítő magyarországi vállalatok állásajánlatokkal keressék meg őket.

A verseny főszervezője szerint a globális recesszió, az uniós források hiánya, valamint a mesterséges intelligencia hatásaitól való félelem miatt érezhetően visszaesett az informatikusok iránti kereslet az elmúlt hónapokban.

Az Országos IT Megmérettetésen tavaly október és december között hét héten át versenyzett a csaknem 2900 induló, főként tapasztalt szenior IT-szakember, egyéniben és első alkalommal csapatokban is. Hétről hétre, egy meghatározott idősávban kellett megoldani a különböző feladatokat. Több kategóriában is lehetett nevezni, egy versenyző átlagosan öt szakterületen indult. A részvétel ingyenes volt.

Az IT Megmérettetés támogatja a versenyzők önképzését: nemcsak a helyes megoldást ismertetik a fordulók után minden kategóriában, hanem magyarázzák is, és egyéb információkat, linkeket kínálnak a szakmai fejlődéshez.

A mesterséges intelligencia felrázza az IT-piacot

A mesterséges intelligencia (MI) fejlődése és egyre általánosabbá váló használata az IT-munkaerőpiacon is jelentős változást hoz. Míg mostanáig az egy-egy területen kiemelkedő tudással rendelkező specialistákra volt igény, a szerepkörök teljes újragondolását hozhatja az MI, és a sokoldalúság fontosabbá válik.

Az összefüggéseket értő, generális tudással rendelkezőkre, a rugalmasan alkalmazkodókra nagy szükség lesz.

Ezt a trendet támasztják alá az Országos IT Megmérettetésen indulók is: az idei verseny legnépszerűbb kategóriái

az MI-hez,

a nyelvfüggetlen és front-end programozáshoz,

az 5G-hez,

az IT-biztonsághoz,

valamint a fejlesztést és az üzemeltetést összefogó DevOps-hoz kapcsolódtak.

Jellemző az informatikai trendekre, hogy az MI-kategóriában indulók száma három év alatt megháromszorozódott, hasonlóképpen az adatbányászathoz egyre jobban kapcsolódó Python-kategóriában is.

Munkanélküli informatikusok? Lehetséges!

Pulay Gellért, a verseny főszervezője rávilágított: a globális recesszió, az uniós források hiánya, valamint a mesterséges intelligencia hatásaitól való félelem miatt érezhetően visszaesett az informatikusok iránti kereslet az elmúlt hónapokban.

Míg eddig óriási volt a hiány IT-szakemberekből, most az is elképzelhető, hogy tíz év után lesznek munkanélküli informatikusok. A munkaerőpiaci folyamatok a versenyzők hozzáállásában is megmutatkoznak. Amíg korábban a résztvevőknek körülbelül a fele járult hozzá, hogy a kategóriáját szponzoráló cég megkeresse ajánlattal, idén a játékosok kétharmada engedélyezte ezt. Tudomásunk szerint már a verseny idején kötöttek több munkaszerződést.

– tette hozzá a szakember. A budapesti eredményhirdetésen mintegy hetven versenyzőt díjaztak, összesen 15 millió forint értékben. A hetedik Országos IT Megmérettetés abszolút győztesének járó Hazánk legsokoldalúbb informatikusa díjat György Péter nyerte el. A legjobb hazai IT-csapat az Ukatemi Technologies Zrt. lett. A legjobb női játékos díját Pataki Gréta nyerte el. Emellett díjat kapott mind a 24 kategória győztese, valamint a második és a harmadik helyezettek is. Több különdíjat is kiosztottak, például a legfiatalabb, 13 éves versenyzőnek, Értékes Simonnak, aki két kategóriában is bekerült a legjobb huszonötbe.

A következő Országos IT Megmérettetés októberben kezdődik, de előregisztrálni már most is lehet. A most zárult verseny feladatai és a megoldások pedig február 15-től május 31-éig ingyenes regisztráció után elérhetők bárkinek, aki tesztelni vagy fejleszteni szeretné tudását.