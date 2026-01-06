Farkas András nyugdíjszakértő hírlevelében emlékeztetett: a védett kor intézménye továbbra is védi azt a munkavállalót, akinek az öregségi nyugdíjkorhatárig kevesebb mint 5 éve van hátra.

Ez alatt az időszak alatt a munkáltató csak különösen indokolt esetben mondhat fel: például ha a dolgozó a munkaviszonyból származó kötelezettségeit szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását. A felmondás indokait a munkáltatónak kell bizonyítania.

A munkaviszony megszüntethető továbbá képesség- vagy működési okból is, de csak akkor, ha nincs más, a dolgozó képességeinek megfelelő munkakör, vagy ha az ajánlott állást elutasítja. A „képesség” magában foglalja minden feltételt, ami a munkakör teljesítéséhez szükséges.

A védett korhoz kapcsolódóan többlet-végkielégítés is jár, ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg az öregségi nyugdíjkorhatár előtti öt éven belül. A mérték a munkáltatónál eltöltött évekhez igazodik:

3 év után egyhavi,

5 év után kéthavi,

10 év után háromhavi,

15 év után négyhavi,

20 év után öthavi,

25 év után hathavi távolléti díj.

Fontos: a végkielégítés nem jár, ha a felmondás oka a munkavállaló magatartása vagy a nem egészségi okból fakadó képessége.