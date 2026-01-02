Nem változik, 2026-ban is marad 65 éves nyugdíjkorhatár, és a nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak – erősítette meg az InfoRádióban a Nyugdíjguru alapítója.

„A nyugdíjkorhatár ugyanígy 65 év marad 2026-ban, mint az eddigi években. Egy téves hír söpört végig a sajtóban, hogy megszűnne a magyar nyugdíjkorhatár, de erről szó nincs”

– mondta az Farkas András nyugdíjszakértő.

2026-ban nem szigorodik a nők kedvezményes nyugdíjának feltételrendszere sem, 40 év munkaviszonnyal élhetnek ezzel a kedvezménnyel. Sőt, éljenek is vele, mert ez világszinten az egyik legkedvezőbb nyugdíj, hiszen az idő előtti igénybe vehetősége ellenére sem terheli levonás – javasolta Farkas András.

A nyugdíjmegállapítás viszont, mint minden évben, 2026-ban is változik.

Ennek rendkívül fontos összetevője a valorizáció, azaz az értékkövetési eljárás. Az úgynevezett életpálya-átlagkereset összegét az 1988-tól szerzett összes olyan kereset alapján kell kiszámolni, ami után fizettünk járulékot az életünk során. Tehát 36-37 évre visszamenőleg kell nézni az összes keresetet, és felszorzással meg kell emelni az értékét ahhoz, hogy a nyugdíj-megállapítás évét megelőző év országos átlagkereseti viszonyait tükrözze.

Ezt az értékkövetést lehet kiszámítani a minden évben változó valorizációs szorzókkal, ami minden évben követi az országos nettó átlagkereset nominális növekedését.

A 2026-os nyugdíjmegállapítás során a jövőre nyugdíja menők számára nagyjából 10 százalékkal magasabb lesz a valorizációs szorzószámok mértéke a 2025-ös szinthez képest, mert az idei nettó átlagkereset a KSH eddigi adatai alapján körülbelül 10 százalékkal fog nőni, és az értékkövetési szorzók is ezt fogják tükrözni

– jelentette ki Farkas András.

A nyugdíjszakértő arról is beszélt, hogy a nyugdíj melletti munkavállalás terén sem változik semmi, a nyugdíj mellett szerzett kereset után nem kell fizetni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, a foglalkoztatóknak pedig a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót.

Január 1-jétől megszűnik az orvosokat és más egészségügyi dolgozók nyugdíj mellett is dolgozhatnak, eddig ezt nem tehették meg, választaniuk kellett, hogy a fizetésükért dolgoznak, vagy otthon maradnak és nyugdíjat kapnak.