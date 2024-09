Annyit tudni, hogy Budapesten október 1-től az alapellátási ügyeletet 15 helyszínen 28 felnőtt- és 3 gyermekellátó helyen, továbbá 14 mobil ügyeleti egységgel biztosítják. Az új rendszert és az abban hangsúlyos feladatot kapó háziorvosok alkalmazásának módját kritikával illette a MOK.

Az orvosi kamara titkára, Keczéry Attila a napokban rámutatott, hogy több kerület háziorvosa nem kapott „behívót", szerződéstervezetet a mentőszolgálattól, ám az OMSZ ezt az állítást visszautasította, szerintük valamennyi háziorvos kapott megkeresést, továbbá részletes tájékoztatást a teendőiről – írta meg a Népszava, amely újra megkereste Keczéry Attilát, aki közölte: Zuglóba kedd délután érkeztek meg a „behívók.” Vagyis egy nappal azután, hogy az OMSZ azt állította, már mindenki megkapta azt.

Az OMSZ és a MOK a már munkára jelentkezett orvosok számát is másként látja.

Az új ügyeletet bemutató szeptember 13-i kormányzati sajtótájékoztatón elhangzott, hogy addig 261 háziorvos jelentkezett. Holott a MOK titkára szerint az új rendszer zavartalan működtetéséhez minimálisan 675 felnőttet ellátó és 135 gyermekorvosra volna szükség.

A főváros 906 felnőtt praxisából 100, a gyermekeket ellátó 297 körzet közül 28 betöltetlen.

Az Országos Mentőszolgálat közleményében azt írta, hogy az ügyeleti rendszerhez csatlakozó orvosok száma napról napra nő, szeptember 20-án már 339-en jelentkeztek be. Az OMSZ állítja: így „az ügyeleti sorok kiállíthatók, de azt nem tették hozzá, mennyi orvosra lenne szükség ideális esetben. Azt nem vitatta, hogy a jelenleginél többre.

Vitás pont a háziorvosok munkarendje is.

A MOK titkára szerint lehet olyan eset, amikor napi 14 órát kellene dolgoznia egy-egy ügyeletet is vállaló orvosnak. Ez következhet Takács Péter egészségügyi államtitkár egyik kijelentéséből, miszerint az új rendszerben minden háziorvos a saját területéért lesz felelős. Keczéry Attila szerint ez azt jelenti: aki megtartja az eddigi esti rendeléseit is, azokon a napokon 12 órán át az ő feladata az alapellátás biztosítása. Ha valaki délután 4-től este 8-ig rendel, akkor reggel 8 és 16 óra között is övé az ellátási kötelezettség, hiszen az egységes ügyeleti rendszer csak délután 16 órától indul. A fővárosban sok orvos este nyolcig rendel.

Az OMSZ szerint azonban nem kell aggódniuk a doktoroknak.

Szerintük az új ügyeleti rendszer egyáltalán nem változtatja meg a háziorvos felelősségi körét és munkaidejét. A háziorvos a havonta egy vagy két alkalommal teljesítendő ügyeletének napját az egyéb elfoglaltságaira figyelemmel maga választhatja meg úgy, hogy az a délutáni rendelési idejét sem befolyásolja.